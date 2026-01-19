Στο Μαξίμου οι «σκληροί» των αγροτικών μπλόκων για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Η αντιπροσωπεία αποτελείται από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές

0

«Μετά το πέρας της συνάντησης δεν υπάρχει περιθώριο να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Ξεκίνησε η συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με την 31μελη αντιπροσωπεία των αγροτικών μπλόκων, η οποία πέρασε πριν από λίγη ώρα το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου.

Στη συνάντηση συμμετέχουν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και από την ΑΑΔΕ, ενώ από την πλευρά των αγροτών η αντιπροσωπεία αποτελείται από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές, οι οποία θα παρουσιάσει στον πρωθυπουργό μια λίστα με 14 αιτήματα, για τα οποία όπως υποστηρίζει υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.

Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτηση του σημείωσε ότι «οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών αποτελείται από τους:

ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ

ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΓΡΟΥΖΊΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ ΒΕΣΜΕΛΉΣ

ΓΙ'ΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΤΟΎΡΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΣΈΦΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΦΡΟΝΙΜΌΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΜΗΚΈΣ

Τ'ΑΣΟΣ ΧΑΛΚΊΔΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΟΥΖΟΥΝΊΔΗΣ

ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΜΠΈΤΣΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΟΎΛΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΡΑΜΠ'ΑΤΗΣ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΙΒΊΚΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΔΟΥΡΟΥΜΉΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΌΣΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ

ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΈΡΝΙΟΣ

ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΟΡΓΚΊΝΗΣ

ΧΑΡΗΣ ΣΕΣΚΛΙΏΤΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΤΖΈΛΛΑΣ

ΓΙ'ΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΎΤΡΑΣ

ΣΩΤΉΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΌΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ

ΡΊΖΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ.

Κατά την άφιξη των αγροτών στην Ηρώδου Αττικού ο Ρίζος Μαρούδας έφτασε κρατώντας έναν κόκκινο φάκελο. Εξώ από το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίστηκε και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος είχε αποκλειστεί από τη συνάντηση μετά τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού, ωστόσο όπως δήλωσε δεν θα συμμετέχει στη συνάντηση.

Μετά το τέλος της συνάντησης με τον πρωθυπουργό αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις στις 6 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε σε τοποθέτηση που θα κάνει σε λίγα λεπτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε «είναι σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο επιστροφής στα μπλόκα, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί. Μετά το πέρας της συνάντησης δεν υπάρχει περιθώριο να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί». Ερωτηθείς για το αγροτικό πετρέλαιο και συγκεκριμένα για τα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα απάντησε ότι: «δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο έχει γίνει σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ».