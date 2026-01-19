Ανδρουλάκης: Σε οριακό σημείο οι κτηνοτρόφοι εξαιτίας του επιχειρησιακού φιάσκου της ΝΔ

0

Ο πρωθυπουργός οφείλει διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει ότι «οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε οριακό σημείο εξαιτίας του επιχειρησιακού φιάσκου της Νέας Δημοκρατίας να διαχειριστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά την ευλογιά των αιγοπροβάτων» και καλεί τον πρωθυπουργό να δώσει απαντήσεις σχετικά με το ζήτημα.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει ότι «μετά το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ που οργάνωσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος των έντιμων παραγωγών, την επιλογή της κυβέρνησης να θέσει στο περιθώριο της ενεργειακής μετάβασης αγρότες, κτηνοτρόφους και συνεταιρισμούς αλλά και το αυξημένο κόστος παραγωγής, σήμερα ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις επιβίωσης».

Σημειώνει ότι «οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε οριακό σημείο εξαιτίας του επιχειρησιακού φιάσκου της Νέας Δημοκρατίας να διαχειριστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά την ευλογιά των αιγοπροβάτων και της κατάρρευσης των κτηνιατρικών και ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας, που η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβερνούν… "επιτελικά" εδώ και επτά χρόνια».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι στη σημερινή συνάντησή του με εκπροσώπους και των κτηνοτρόφων, μεταξύ άλλων, «ο Πρωθυπουργός οφείλει πρώτα να απολογηθεί για την τυφλή πολιτική εκρίζωσης της ζωονόσου θυσιάζοντας μισό εκατομμύριο ζώα μέσα σε 18 μήνες, εισόδημα και το μέλλον ολόκληρων περιοχών». Προσθέτει ότι «το μέτρο της γενικευμένης εκρίζωσης, χωρίς σαφή επιστημονική στρατηγική και χωρίς εφαρμογή εμβολιασμού σε δακτυλίους ευπρόσβλητων περιοχών, δεν οδηγεί στον έλεγχο της νόσου, αλλά επιτείνει το πλήγμα στην ελληνική κτηνοτροφία και την εξαγωγική αξία των ελληνικών προϊόντων». Επιπλέον τονίζει πως ο πρωθυπουργός «οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις γιατί παρακάμφθηκαν οι συστάσεις του αρμόδιου επιτρόπου της ΕΕ για τοπικούς εμβολιασμούς, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην ανταλλαγή επιστολών -ήδη από τον Οκτώβριο- με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης» και, ακόμη, «οφείλει να ενημερώσει για όσα προειδοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει επίσης ότι απαιτούνται απαντήσεις: «γιατί, ενώ η χώρα καταγράφει νέα κρούσματα ευλογιάς σε εβδομαδιαία βάση, δεν δηλώνονται συστηματικά στους διεθνείς μηχανισμούς παρακολούθησης, όπως προβλέπεται. Γιατί δεν καταβλήθηκαν έγκαιρα αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ούτε εξασφαλίστηκαν τα αναγκαία κονδύλια στις Περιφέρειες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αντιμετώπισης της κρίσης. Γιατί ενώ και προηγούμενες χρονιές είχαμε κρούσματα ευλογιάς, περιορίζονταν έγκαιρα ενώ αυτή τη φορά υπάρχει τόσο μεγάλη διασπορά».

«Οφείλει τελικά διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία», υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.