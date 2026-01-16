Ανδρουλάκης: «Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει»

0

«Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο»

Συνέντευξη για σχεδόν όλα τα θέματα της πολιτικής συγκυρίας παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ, αργά χθες το βράδυ, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης διατύπωσε τρεις προτάσεις, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, όπως είπε.

Πρώτον, για το κόστος της ενέργειας στην αγροτική παραγωγή πρότεινε να δοθούν κίνητρα σε ενεργειακές κοινότητες και συνεταιρισμούς, παραγωγούς, κτηνοτρόφους, μεταποιητές, μικρές μονάδες τυποποίησης, δήμους, ασκώντας παράλληλα δριμεία κριτική στη κυβέρνηση. «Εδώ έχει γίνει μια μπίζνα της εγχώριας ολιγαρχίας και όλοι αυτοί που θα έπρεπε να έχουν φθηνή ενέργεια, άρα και χαμηλό κόστος παραγωγής, είναι στην απ έξω. Αν ρωτήσετε τη Νέα Δημοκρατία πόσες ενεργειακές κοινότητες έχει η Ελλάδα και πόσες η Πορτογαλία ή άλλα κράτη, από την απάντησή τους θα καταλάβετε ότι είναι τροχονόμοι της εγχώριας ολιγαρχίας», ανέφερε. Δεύτερον, πρότεινε τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού για τον ΕΛΓΑ για να δίνονται ευρύτερα και γρηγορότερα αποζημιώσεις. Τρίτον, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρότεινε να μην έχει κομματική ηγεσία, αλλά «η διοίκηση να έχει πενταετή θητεία και να επιλέγεται μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. Αλλάζει η κυβέρνηση; Αυτοί θα έχουν κλειστή θητεία. Καθαρά πράγματα. Και η δουλειά τους θα είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα».

Απαντώντας σε ερώτηση γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αναρωτήθηκε: «Πού άλλού στην Ευρώπη των "27" ο αναπτυξιακός οργανισμός του πρωτογενούς τομέα είναι σε έναν φοροεισπρακτικό μηχανισμό; Θα αποφασίσει ο κ. Πιτσιλής και η ΑΑΔΕ ποια θα είναι τα έργα υποδομής του πρωτογενούς τομέα; Αυτά είναι αστειότητες. Μας ρωτούν: "Δεν θέλετε τον έλεγχο;". Ναι, τον θέλουμε τον έλεγχο και με σύγχρονες τεχνολογίες για να παίρνει τα λεφτά ο πραγματικός παραγωγός. Όμως, ο κ. Βορίδης δεν έλεγε ότι δεν ευθύνεται αυτός για τα πλαστά συμβόλαια, αλλά η ΑΑΔΕ; Δηλαδή, όταν ο κ. Βορίδης είχε τον προβολέα των ποινικών ευθυνών πάνω του, έδειχνε τον κ. Πιτσιλή και την ΑΑΔΕ. Εδώ μας κοροϊδεύουν».

Όσον αφορά την πρόταση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι την επόμενη Τετάρτη, στη σχετική συνεδρίαση της Βουλής, θα καταθέσει τις προτάσεις του. «Εύχομαι η Νέα Δημοκρατία να δείξει πραγματικά ότι θέλει μια αλλαγή μοντέλου. Μέχρι σήμερα -και το επαναλαμβάνω- σταθερά η πολιτική της είναι πολιτική που υπηρετεί τους λίγους ισχυρούς της χώρας και ιδιαίτερα τους μεγάλους παίκτες της ενέργειας», σχολίασε.

Για τη συμφωνία Mercosur τόνισε ότι «υπάρχουν θέματα όπου υπερέχει το εθνικό συμφέρον» ενώ όταν ρωτήθηκε για τη διεξαγόμενη δίκη των υποκλοπών κι αν μπορεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε πως με αυτά τα οποία αποκαλύπτονται είναι πολύ πιθανό σενάριο.

«Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι ήδη επτά χρόνια, είδαμε τα χαϊρια μας. Ακρίβεια παντού, ενοίκια στα ύψη, υγεία που καταρρέει, παιδεία σε δεινή κατάσταση, η ενέργεια στα χέρια των ολιγαρχών, πρωτογενής τομέας ο οποίος υποβαθμίζεται. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο, καθαρό αέρα στα πανιά της. Προσωπικά, δεν λαϊκίζω και δεν θεωρητικολογώ. Έχουμε πρόγραμμα, θα μείνω εμμονικά στην όχθη του πολιτικού ήθους και του προγραμματικού λόγου», επεσήμανε.

Σχετικά με τις χηρεύουσες θέσεις των επικεφαλής στις ανεξάρτητες Αρχές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι «πρέπει να υπάρξουν συναινέσεις στις ανεξάρτητες Αρχές. Τι φοβόμαστε τον διάλογο; Προσωπικά, λοιπόν, πρόκρινα μια ανοιχτή διαδικασία, έγινε ανοιχτή διαδικασία. Τώρα ας συζητήσουμε όλα τα κόμματα και να κάνουμε τις βέλτιστες επιλογές» και προσδιόρισε τις προδιαγραφές που επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ. «Θέλω σε αυτές τις τρεις ανεξάρτητες Αρχές -για τις οποίες ανοίγει η διαδικασία- προσωπικότητες ανάλογες του κ. Ράμμου και του κ. Μενουδάκου, που έδειξαν ότι υπάρχουν Έλληνες με αρχές και αξίες και δεν κάνουν πίσω σε επιθέσεις κομμάτων, παραγόντων και μίντια», ανέφερε.

Όσον αφορά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι βλέπει μία κυβέρνηση, η οποία «δεν έχει σχέδιο, δεν έχει όραμα και ουσιαστικά ακολουθεί τις εξελίξεις». Ειδικά για τα ελληνοτουρκικά και τις δηλώσεις Φιντάν, τόνισε: «Όσα χρόνια είναι ο κ. Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι όλοι αυτοί οι παίκτες που τους αρέσει να λειτουργούν είτε μακριά από το διεθνές δίκαιο είτε στις παρυφές του, είναι επικίνδυνοι για μια χώρα η οποία σταθερά τα συμφέροντά της είναι στην όχθη του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Και σε κάθε περίπτωση, οι συζητήσεις που γίνονται πρέπει να έχουν παρούσα με ισχυρό τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσεις μου είναι γνωστές, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία -και ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες- θα δεχθεί να πάμε στη Χάγη για το ένα και μοναδικό θέμα της ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας». Επανέλαβε, δε, ότι ο διάλογος με την Τουρκία δεν πρέπει να γίνεται με αυταπάτες.

Ερωτηθείς για την πρόθεση ίδρυσης κόμματος από την κ. Καρυστιανού, απάντησε: «Θα κριθούμε όλοι για τον πολιτικό μας λόγο, για τη συνέπειά μας, για τις θέσεις μας. Ας τους ακούσουμε όλους. Τι έχουμε να φοβηθούμε; Προσωπικά δεν έχω να φοβηθώ τίποτα».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα γίνει στα τέλη Μαρτίου και την επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ θα αποφασιστούν οι ημερομηνίες, ενώ για τη διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων ξεκαθάρισε: «Επειδή διαβάζω διάφορα, θέλω να σας πω το εξής: Το ΠΑΣΟΚ έκανε προκριματικές εκλογές μια φορά πριν από περίπου 30 χρόνια. Όταν θες να κάνεις ανοιχτά ψηφοδέλτια και θες να φέρεις ανθρώπους από την κοινωνία, δεν τους βάζεις στη βάσανο να ανταγωνιστούν τον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ. Αν θέλουμε ψηφοδέλτια ανοιχτά στην κοινωνία και όχι ψηφοδέλτια που θα είναι προϊόντα κομματικών ανταγωνισμών, θα γίνει όπως έγινε και κάθε άλλη φορά τα τελευταία 30 χρόνια».