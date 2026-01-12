Καιρίδης για Δένδια: Ποτέ δεν τα σπάσαμε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

0

«Δεν έχει καμία δουλειά ο υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο, όταν μιλάνε οι αρχηγοί Κοινοβουλευτικών Ομάδων»

Για την ένταση που δημιουργήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και για την παρέμβαση του Νίκου Δένδια, μίλησε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγες ημέρες στη Βουλή, ο Δημήτρης Καιρίδης απηύθυνε τη φράση «άσε μας κουκλίτσα μου» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφού η πρώτη τον κατηγόρησε για «βρώμικες δουλίτσες». Στην κόντρα παρενέβη ο Νίκος Δένδιας, ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την έκφραση Καιρίδη, με τον τελευταίο να λέει πως δεν χρειάζεται την προστασία κανενός.

Καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας στο Mega, ο Δημήτρης Καιρίδης ρωτήθηκε αν έχει αποκατασταθεί η σχέση του με τον Νίκο Δένδια, με τον ίδιο να απαντά πως «ποτέ δεν τα σπάσαμε».

Όταν του υπενθυμίστηκε η προηγούμενη δήλωσή του ότι «δεν έχω καμία ανάγκη να με υποστηρίξει ούτε ο υπουργός», ο Καιρίδης εξήγησε: «εγώ διαφώνησα με αυτό πάρα πολύ και εξήγησα το γιατί. Δεν έχει καμία δουλειά ο υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο, όταν μιλάνε οι αρχηγοί Κοινοβουλευτικών Ομάδων».

Στη συνέχεια ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ρωτήθηκε αν τον ενόχλησε η στάση του υπουργού απέναντι στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, απαντώντας χαρακτηριστικά: «Όποιος θέλει ας υποστηρίξει την Κωνσταντοπούλου, κακό του κεφαλιού του. Αλλά δεν νομίζω ότι την υποστήριξε. Ο κύριος Δένδιας είναι άνθρωπος αστικής ευγένειας, υψηλής ευγένειας, και καλοπροαίρετα έκανε μια παρέμβαση, την οποία θεώρησα άστοχη».

Τέλος, ο Δημήτρης Καιρίδης τοποθετήθηκε και για τη φράση «άσε μας κουκλίτσα μου» προς την κ. Κωνσταντοπούλου που προκάλεσε αντιδράσεις λέγοντας ότι δεν ήταν σεξιστική η πρόθεσή του αλλά ήταν μια έκφραση με δόση χιούμορ.

«Στον βαθμό που πάει η συζήτηση αλλού και φεύγουμε από το μείζον. Το μείζον εδώ είναι ότι έχουμε να κάνουμε με την επιτομή της κοινοβουλευτικής χυδαιότητας, που είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και πρέπει όλους να μας προβληματίσει γιατί στο κοινοβούλιο στέλνονται τέτοια άτομα, γιατί ο ελληνικός λαός στέλνει αυτά και ανατινάζει τον κοινοβουλευτισμό», είπε κλείνοντας ο κ. Καιρίδης.