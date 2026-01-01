Χαρδαλιάς: «Η Αττική μας φωτίστηκε απ’ άκρη σ΄ άκρη για να υποδεχθεί το 2026 με ένα μοναδικό υπερθέαμα»

0

Ο Περιφερειάρχης Αττικής βρέθηκε για την αλλαγή του χρόνου μαζί με την οικογένειά του στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης

Με φαντασμαγορικό θέαμα και ατέλειωτη γιορτή υποδέχθηκε το 2026 η Περιφέρεια Αττικής, μετατρέποντας ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, από το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτης έως το Πεδίον του 'Αρεως, σε ένα μαγευτικό σκηνικό γεμάτο μουσική, φως, χορό και τραγούδι για μικρούς και μεγάλους.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε για την αλλαγή του χρόνου μαζί με την οικογένειά του στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, που αυτές τις ημέρες έχει μετατραπεί σε ΔΕΗ Xmas West Park. Από νωρίς, χιλιάδες επισκέπτες, οικογένειες με παιδιά, νεαροί και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, είχαν κατακλύσει τον χώρο γύρω από την κεντρική σκηνή και ήταν έτοιμοι να ζήσουν το πρωτοχρονιάτικο υπερθέαμα. Η υπέροχη φωνή της Κλαυδίας, ανέλαβε να «ταξιδέψει» το κοινό σε μια μουσική διαδρομή γεμάτη ενέργεια και συναίσθημα, ενώ από την πλευρά τους οι DJ Playmen φρόντισαν να κρατήσουν τον ρυθμό ψηλά, κάνοντας μικρούς και μεγάλους να χορεύουν ασταμάτητα.

Λίγα λεπτά πριν από την εκπνοή του 2025, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη μοναδική εμπειρία της ζωντανής σύνδεσης μέσω γιγαντοοθόνης με το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του 'Αρεως, το άλλο μεγάλο εορταστικό πάρκο που έχει στηθεί με μέριμνα της Περιφέρειας Αττικής, όπου η Ελένη Φουρέιρα, ο ZAF και ο DJ Bobito ξεσήκωναν το κοινό, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο πάρτι, που ένωσε όλο το Λεκανοπέδιο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, έχοντας στο πλευρό του τη Δήμαρχο Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου - Κουκουβίνου και τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων - Καματερού Σταύρο Τσίρμπα, πριν πατήσει το κουμπί της αντίστροφης μέτρησης για την έλευση του νέου χρόνου δήλωσε ότι: «Απόψε μετέχουμε όλοι μαζί σε μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή που αγκαλιάζει ολόκληρο το Λεκανοπέδιο και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας, δημιουργίας και αισιοδοξίας. Η Αττική μας φωτίζεται απ' άκρη σ' άκρη, γεμίζει μουσική, χαμόγελα και ζωντάνια, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ενώνει τους ανθρώπους της και να προσφέρει στιγμές χαράς σε μικρούς και μεγάλους, χωρίς διακρίσεις. Από εδώ, από τη Δυτική Αθήνα, την περιοχή που ποτέ δεν ξεχνάμε και που σταθερά στηρίζουμε με έργα και πράξεις, θέλω να ευχηθώ ολόψυχα σε όλες και όλους να έχουμε μια όμορφη και καλή χρονιά. Μια χρονιά γεμάτη υγεία, δύναμη και περισσότερα χαμόγελα. Το 2026 ξεκινά με αισιοδοξία, αλλά και με πολλή δουλειά μπροστά μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεργασία και αίσθημα ευθύνης, ώστε η Περιφέρεια Αττικής να γίνει ακόμη πιο ανθρώπινη, πιο φωτεινή, πιο ασφαλής και πιο δυνατή για όλους. Υποσχόμαστε ότι κάθε μέρα θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και μέσα από τις δικές σας συμβουλές να γινόμαστε όλοι καλύτεροι για τους πολίτες, για τις γειτονιές μας, για την πατρίδα μας».

Μόλις οι δείκτες των ρολογιών έδειξαν ακριβώς μεσάνυχτα, ο αττικός ουρανός φωτίστηκε από πυροτεχνήματα αλλά και από ένα φαντασμαγορικό drone show που εντυπωσίασε το κοινό. Δεκάδες μικρά drones σχημάτισαν στον νυχτερινό καμβά παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα σύμβολα, μηνύματα χαράς και γιορτινά σχέδια, αφήνοντας το κοινό με το στόμα ανοιχτό, ενώ οι κάμερες των κινητών τηλεφώνων που απαθανάτιζαν τις στιγμές, γέμισαν με εικόνες μαγείας.

Ανοικτό έως τις 7 Ιανουαρίου το Xmas West Park

Το Xmas West Park θα παραμείνει ανοικτό, με ελεύθερη είσοδο για όλους, έως και τις 7 Ιανουαρίου. Τις καθημερινές 17:00-22:00 και το Σαββατοκύριακο 10:00-22:00. Όσοι βρεθούν στο Πάρκο θα απολαύσουν τον υπέροχο παιδότοπο που έχει στηθεί, καθώς επίσης και το μεγαλύτερο υπερσύγχρονο παγοδρόμιο που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά και τα ξύλινα σπιτάκια όπου μπορεί κάποιος να βρει χειροποίητα δώρα, στολίδια και δημιουργίες τοπικών καλλιτεχνών.

Σε κάθε γωνιά του πάρκου μάλιστα, εμφανίζονται street artists, προσφέροντας απρόσμενες εκπλήξεις και στιγμές διασκέδασης. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα κλείσει το ερχόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου, με τον Μάγο Sankara να δίνει τη δική του μοναδική παράσταση, στις 19:30. Μας υπόσχεται ένα θεαματικό show γεμάτο ταχυδακτυλουργικά κόλπα, illusions και απρόβλεπτες ανατροπές που θα μαγέψουν μικρούς και μεγάλους.

Το πλήρες πρόγραμμα όλων των δωρεάν εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.xmaswestpark.gr.

Η γιορτή συνεχίζεται στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό

Οι εκδηλώσεις όμως δεν σταματούν ούτε στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, στο Πεδίον του 'Αρεως. Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 17:00, οι Μολυβένιοι Στρατιώτες, με τις ξεχωριστές ενορχηστρώσεις και τα εντυπωσιακά κοστούμια τους, παρελαύνουν στο Χωριό κατακτώντας κάθε γωνιά με κέφι και γιορτινούς ρυθμούς, ενώ στις 19:30 την ίδια ημέρα, ο Νίκος Πορτοκάλογλου ερμηνεύει τα πιο αγαπημένα τραγούδια της 40χρονης πορείας του. Ποπ, ροκ και έντεχνα κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία «παντρεύονται» σε ένα ζεστό live που ταιριάζει ιδανικά σε μια μεγάλη βόλτα στο φωτισμένο Πάρκο του κέντρου της πρωτεύουσας.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 13:00, ο Πάνος Μουζουράκης φέρνει το δικό του ανατρεπτικό σύμπαν στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, με χιούμορ, αυτοσχεδιασμούς και όλες τις γνωστές του επιτυχίες, προσφέροντας ένα χαλαρό, γιορτινό live. Λίγες ώρες αργότερα, στις 17:00, εντυπωσιακοί ξυλοπόδαροι διασκεδάζουν τους μικρούς επισκέπτες.

Οι μουσικές εκδηλώσεις κορυφώνονται ανήμερα των Θεοφανίων, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στις 13:00, με τη μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας, που θα δώσει τον δικό της επίσημο τόνο συνδυάζοντας κλασικά εμβατήρια με γνωστές ελληνικές μελωδίες και χριστουγεννιάτικα κομμάτια.

Το πνεύμα των γιορτών στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό όμως δεν περιορίζεται μόνο στο main stage. Οι επισκέπτες κάθε ηλικίας μπορούν να απολαύσουν ποικίλες δραστηριότητες, με απόλυτη προσβασιμότητα και ασφάλεια. Το υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, προσφέρει στιγμές παιχνιδιού και αδρεναλίνης, ενώ τα πολύχρωμα καρουζέλ υπόσχονται ατέλειωτη χαρά για όλους. Η γωνιά με παραδοσιακά ποτά και εδέσματα των ημερών ικανοποιεί κάθε γευστική προτίμηση, ενώ τα καλαίσθητα ξύλινα σπιτάκια δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αγοράσουν χειροποίητες δημιουργίες και είδη δώρων. Παράλληλα, τα ιδιαίτερα happenings με street artists δημιουργούν απρόσμενες στιγμές διασκέδασης σε κάθε γωνιά του Χωριού, ενισχύοντας το μαγικό κλίμα της γιορτής.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του 'Αρεως θα παραμείνει ανοιχτό έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, επίσης με ελεύθερη είσοδο για όλους, από τις 16:30 έως τις 22:00 τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο από τις 10:00 έως τις 22:00. Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.xmasvillageattica.gr.