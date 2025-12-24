Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους – Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

«Για να τους στρέψει απέναντι σε εκείνους που παλεύουν»

«Οι αγρότες αυτές τις μέρες δείχνουν τι σημαίνει κοινωνική ευθύνη. Ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Αντίθετα, η αστυνομία του κ. Χρυσοχοΐδη επιλέγει συνειδητά τη σύγκρουση.

Κλείνει δρόμους με πρόσχημα την "ασφάλεια", την ίδια στιγμή που εδώ και χρόνια η ίδια Πολιτεία θεωρεί απολύτως ασφαλείς δρόμους με μία λωρίδα λόγω έργων, κακοσυντήρησης ή εγκατάλειψης», τονίζει, σχολιάζοντας ότι «όταν οι αγρότες διεκδικούν το αυτονόητο, την επιβίωσή τους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενεργοποιεί το μόνο σχέδιο που της έχει απομείνει: κοινωνικός αυτοματισμός».

«Επιλέγει να κάνει μαζικό καψόνι στους πολίτες για να τους στρέψει απέναντι σε εκείνους που παλεύουν, επειδή η ίδια αδυνατεί να απαντήσει στην οργή που γεννά η πολιτική της», τονίζει και σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ καταλήγει:

«Οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν είναι πρόβλημα δημόσιας τάξης. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που διαλύει την παραγωγή και εγκαταλείπει την ύπαιθρο. Και όσο η κυβέρνηση επιλέγει την αστυνομία αντί για λύσεις, τόσο θα αποδεικνύει ότι το πραγματικό ζήτημα "ασφάλειας" είναι η δική της πολιτική απονομιμοποίηση».