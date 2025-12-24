Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους – Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

0

«Για να τους στρέψει απέναντι σε εκείνους που παλεύουν»

«Οι αγρότες αυτές τις μέρες δείχνουν τι σημαίνει κοινωνική ευθύνη. Ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Αντίθετα, η αστυνομία του κ. Χρυσοχοΐδη επιλέγει συνειδητά τη σύγκρουση.

Κλείνει δρόμους με πρόσχημα την "ασφάλεια", την ίδια στιγμή που εδώ και χρόνια η ίδια Πολιτεία θεωρεί απολύτως ασφαλείς δρόμους με μία λωρίδα λόγω έργων, κακοσυντήρησης ή εγκατάλειψης», τονίζει, σχολιάζοντας ότι «όταν οι αγρότες διεκδικούν το αυτονόητο, την επιβίωσή τους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενεργοποιεί το μόνο σχέδιο που της έχει απομείνει: κοινωνικός αυτοματισμός».

«Επιλέγει να κάνει μαζικό καψόνι στους πολίτες για να τους στρέψει απέναντι σε εκείνους που παλεύουν, επειδή η ίδια αδυνατεί να απαντήσει στην οργή που γεννά η πολιτική της», τονίζει και σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ καταλήγει:

«Οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν είναι πρόβλημα δημόσιας τάξης. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που διαλύει την παραγωγή και εγκαταλείπει την ύπαιθρο. Και όσο η κυβέρνηση επιλέγει την αστυνομία αντί για λύσεις, τόσο θα αποδεικνύει ότι το πραγματικό ζήτημα "ασφάλειας" είναι η δική της πολιτική απονομιμοποίηση».