Κικίλιας: Ένταξη έργων λιμενικών υποδομών σε Σούδα και Λευκάδα

Είναι ύψους 26 εκατ. ευρώ

Σε τροχιά υλοποίησης τίθενται δύο έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών στη Σούδα Χανίων και στη Λευκάδα, τα οποία εντάχθηκαν στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 26 εκατ. ευρώ, όπως τόνισε και ο Βασίλης Κικίλιας.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό λιμενικών εγκαταστάσεων, με έμφαση στην ασφαλή λειτουργία των λιμένων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση πλοίων και σκαφών.

Λιμένας Σούδας Χανίων

Τα «Έργα επέκτασης, βελτίωσης και λειτουργίας Λιμένα Σούδας Χανίων», προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, αφορούν παρεμβάσεις που ενισχύουν τη δυναμικότητα και τη λειτουργία του λιμένα, ο οποίος αποτελεί βασική πύλη μεταφορών, ακτοπλοΐας και θαλάσσιου τουρισμού για την Κρήτη.

Ο λιμένας καταλαμβάνει σήμερα έκταση 161,4 στρεμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του προβλήτα «ΑΔΡΙΑ» στο ανατολικό άκρο του. Το έργο προβλέπει νέες λιμενικές υποδομές σε έκταση 81,8 στρεμμάτων και εργασίες βυθοκόρησης σε έκταση 484 στρεμμάτων. Με την ολοκλήρωσή του, η συνολική έκταση των λιμενικών έργων της Σούδας θα φτάσει περίπου τα 727,2 στρέμματα.

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επέκταση του προβλήτα «ΑΔΡΙΑΣ», έργα στη χερσαία ζώνη και εργασίες που βελτιώνουν τα βάθη του λιμένα, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια τα πλοία.

Λιμένες Λευκάδας

Το δεύτερο έργο αφορά τον φωτισμό και την κατασκευή δικτύων παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος για σκάφη σε λιμένες αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, με προϋπολογισμό 957.131,02 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στους λιμένες Σύβοτων, Σπηλίων και Βαθέος και περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του φωτισμού, καθώς και τη δημιουργία υποδομών παροχής νερού και ρεύματος προς τα σκάφη μέσω ειδικών pillars, βελτιώνοντας την καθημερινή λειτουργία των λιμένων.

Βασίλης Κικίλιας: Στόχος τα λιμάνια να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και να λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης

«Σήμερα εντάχθηκαν δύο σημαντικά έργα λιμενικών υποδομών σε Σούδα και Λευκάδα, συνολικού ύψους 26 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις που ενισχύουν έμπρακτα τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των λιμανιών μας και βελτιώνουν τις υποδομές που στηρίζουν την ακτοπλοΐα, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε το στρατηγικό μας σχεδιασμό με στόχο τα λιμάνια να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και να λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης για κάθε περιοχή».