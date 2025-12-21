Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί την κοινωνία σε δύο Ελλάδες: των λίγων που καλοπερνούν και των πολλών που αγκομαχούν

0

«Η κυβέρνηση δεν δείχνει διάθεση για διάλογο»

«Ο πρωθυπουργός δηλώνει περήφανος για τον προϋπολογισμό του 2026, ακόμα έναν προϋπολογισμό προσηλωμένο εμμονικά στα ληστρικά για την κοινωνία πρωτογενή πλεονάσματα και στην πρόβλεψη εσόδων από την εξοντωτική έμμεση φορολογία», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σημειώνει ότι «η αρνητική εικόνα της οικονομίας, η συνεχής υποτίμηση των θεσμών και τα σκάνδαλα διαφθοράς καθώς και η γενικευμένη αίσθηση ότι η πολιτική που ακολουθείται, περιθωριοποιεί τις νέες γενιές και τα μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, είναι ο καθρέφτης της διακυβέρνησης Μητσοτάκη». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσθέτει ότι «έρχεται πάλι να υποσχεθεί λύσεις για το στεγαστικό και το εισόδημα των πολιτών, σαν να προσγειώθηκε στη χώρα μόλις χθες. Σαν να μην κυβερνά επί επτά χρόνια, σαν να μην είναι ο υπαίτιος που το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων βρίσκεται στα ευρωπαϊκά τάρταρα».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «ο πρωθυπουργός επιλέγει να επιτεθεί ξανά στους αγρότες παίρνοντας τη σκυτάλη από τον κ. Βορίδη» και πως «με κυνικό και προσβλητικό τρόπο για χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους που δίνουν καθημερινά μάχη για να επιβιώσουν, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι "έχουν ικανοποιηθεί τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών"». Κατά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ «η αλήθεια είναι μία», ότι «οι αγρότες πνίγονται από το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής, την ενεργειακή ακρίβεια, τις χαμηλές τιμές και την εγκατάλειψη της υπαίθρου». Στο ίδιο πλαίσιο υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση επιλέγει να τους κοροϊδεύει δημόσια, παρουσιάζοντας ελάχιστα και ανεπαρκή μέτρα ως "λύση" για να κρύψει την αποτυχία της και να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού προκειμένου να τορπιλίσει τον διάλογο».

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «είναι πλέον καθαρό σε όλους: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί την κοινωνία σε δύο Ελλάδες: μια των λίγων που καλοπερνούν και μια των πολλών που αγκομαχούν». Σημειώνει ότι «η χώρα χρειάζεται άμεσα κυβέρνηση που να μπορεί να ενώσει τους Έλληνες, που θα μπορεί να δημιουργήσει μια Ελλάδα για όλους».

«Η κυβέρνηση τορπιλίζει κάθε συνεννόηση, με απειλές και ωμό εκβιασμό στους αγρότες»

Την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση δεν δείχνει διάθεση για διάλογο, αλλά «τορπιλίζει κάθε συνεννόηση, με απειλές και ωμό εκβιασμό στους αγρότες» εξέφρασε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ καλούσε επί πέντε χρόνια την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για το «πλιάτσικο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως «δεν περιήλθε τυχαία ή για εξωγενείς λόγους στη θέση που βρίσκεται, αλλά είναι ο ίδιος που με την πολιτική του κατέστρεψε τον πρωτογενή τομέα της χώρας, γιατί πιστεύει βαθιά σε δύο Ελλάδες: στη μικρή Ελλάδα που καλοπερνά και τη μεγάλη που αγκομαχά. Και αυτή η πολιτική του φαίνεται και στον αγροτικό τομέα». Με αφορμή την τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη, «βασικού πολιτικού υπαιτίου της κατάστασης των αγροτών, ότι αν συνεχίσουν έτσι, δεν θα πάρουν τίποτα», ο κ. Τσουκαλάς διερωτήθηκε: «είναι αυτό θετική διάθεση για διάλογο ή απειλή, ωμός εκβιασμός και τορπιλισμός κάθε πιθανότητας διαλόγου;». Σχολίασε ότι «ο καθένας μας έχει το βάρος και την ευθύνη για τις λέξεις που χρησιμοποιεί». «Εμείς θέλουμε τον διάλογο ώστε να γυρίσουν οι αγρότες, όχι ηττημένοι, αλλά με ασφάλεια για το εισόδημα, την παραγωγή, τις οικογένειές τους. Και η κυβέρνηση αυτό δεν το διασφαλίζει», είπε.

Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ της συντριπτικής πλειονότητας των αιτημάτων των αγροτών, τα οποία «κοστίζουν πολύ λιγότερο από τη ζημιά που έκανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Νέα Δημοκρατία». «Μπορεί να μιλάει ο πρωθυπουργός για εξοικονόμηση 160 εκατομμυρίων από εκείνα που πήγαιναν σε λάθος τσέπες, αλλά ας πολλαπλασιάσουμε τα 160 εκατομμύρια επί επτά χρόνια. Είναι 1 δισ. στο οποίο προστίθεται και το 1 δισ. πρόστιμο που έχει μπει στον ΟΠΕΚΕΠΕ», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «μπορεί να υλοποιηθεί το πλαφόν στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα στο ρεύμα», τονίζοντας ότι «υπάρχουν λύσεις πολύ κοντά σε εκείνα που ζητούν οι αγρότες, αλλά η κυβέρνηση δεν τις θέλει, γιατί επιδιώκει να χτυπήσει τη μικρή παραγωγή. Είναι η ιδεοληψία της αυτή, η οποία γεννά αυτήν τη στάση».