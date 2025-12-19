Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρώτη η ΝΔ με 27%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,1%, ενώ τρίτο κόμμα είναι η Πλεύση Ελευθερίας

0

Τι απάντησαν οι πολίτες για τους πολιτικούς αρχηγούς

Η Metron Analysis πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το Mega, με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη, το ΠΑΣΟΚ δεύτερο, αλλά δείχνοντας ότι μπορεί να αυξήσει λίγο τα ποσοστά του, ενώ υπάρχει και έκπληξη με τον Αλέξη Τσίπρα.

Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ είναι πρώτη με 27% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 14,1%, ενώ τρίτο κόμμα είναι η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 12,5%.

Η εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 27%

ΠΑΣΟΚ: 14,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 12,5%

Ελληνική Λύση: 11,6%

ΚΚΕ: 8,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 4,9%

ΜέΡΑ 25: 3,6%

Νέα Αριστερά: 2,7%

Νίκη: 2,1%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,4%

Η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 21%

ΠΑΣΟΚ: 11%

Ελληνική Λύση: 9%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,7%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

Φωνή Λογικής: 3,8%

ΜέΡΑ 25: 2,8%

Νίκη: 1,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,1%

Νέα Αριστερά: 2,1%

Σε ό,τι αφορά τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, τα ποσοστά τους διαμορφώνονται ως εξής:

Ζωή Κωνσταντοπούλου – 40%

Δημήτρης Κουτσούμπας – 36%

Κυριάκος Μητσοτάκης – 31%

Σωκράτης Φάμελλος – 30%

Επίσης, υπάρχει έκπληξη με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς εμφανίζεται στα ποσοστά, λαμβάνοντας μάλιστα το ίδιο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά, τα ποσοστά των πολιτικών αρχηγών στην ερώτηση ποιον θεωρούν οι πολίτες καταλληλότερο για πρωθυπουργό:

Κυριάκος Μητσοτάκης 26%

Ζωή Κωνσταντοπούλου – 8%

Αλέξης Τσίπρας – 7%

Νίκος Ανδρουλάκης – 7%