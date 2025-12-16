Υπερψηφίστηκε στην Βουλή ο Προϋπολογισμός του 2026

0

Με 159 «υπέρ» έναντι 136 «κατά»

Ψηφίστηκε με 159 «ΝΑΙ» έναντι 136 «ΟΧΙ», από την Ολομέλεια της Βουλής, ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2026, μετά από ονομαστική φανερή ψηφοφορία.

Ειδικότερα:

Σε σύνολο 295 ψηφισάντων βουλευτών, το νέο προϋπολογισμό υπερψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι τρεις ανεξάρτητοι, βουλευτές, Χρήστος Κατσιβαρδάς, Κωνσταντίνος Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης ενώ τον καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν οι αμυντικές δαπάνες και τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

«Ναι» στη διάταξη για τις αμυντικές δαπάνες ψήφισαν 216 βουλευτές, και «ΟΧΙ» 75 και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

«Ναι» στη διάταξη για τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας ψήφισαν 236, «ΟΧΙ» ψήφισαν «58» και ένας δήλωσε «παρών», μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.