Φλωρίδης: Η μεταρρύθμιση στην Δικαιοσύνη έχει δώσει ήδη εντυπωσιακούς ρυθμούς επιτάχυνσης

Κινδύνευσε η ζωή 20 καρκινοπαθών λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου στο Ηράκλειο, σημείωσε επίσης ο υπουργός Δικαιοσύνης

«Επιταχύνουμε την απονομή της δικαιοσύνης γιατί είναι στοιχείο που βαθμολογείται και αξιολογείται για την οικονομία της χώρας, αλλά και από τους επενδυτές » τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά την συζήτηση του Προϋπολογισμού 2026 στην Ολομέλεια.

Ο κ. Φλωρίδης κάνοντας ένα απολογισμό του έργου Υπουργείου είπε ότι την προηγούμενη εβδομάδα σε μια εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, κάναμε τον ετήσιο απολογισμό των νομοθετικών πρωτοβουλιών και το πόσο έχουν αποδώσει. Από αυτόν, είπε, προέκυψε ότι από την μεταρρύθμιση του Δικαστικού Χάρτη που έχει οδηγήσει σε μια θεαματική μείωση του χρόνου έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων. Στον ένα χρόνο κατά τον οποίο δεν είχαμε και την πλήρη εφαρμογή του -γιατί δεν έχουν ενταχθεί στο σύνολό τους όλα τα Ειρηνοδικεία - οι δικαστικές αποφάσεις του πρώτου βαθμού αντί για δύο χρόνια εκδίδονται μέσα σε ένα χρόνο. Ο στόχος του 2027 για το σύνολο των Πρωτοδικείων της χώρας - πλην της Αθήνας- έχει ήδη επιτευχθεί από εφέτος (ο μέσος όρος έκδοσης αποφάσεων για τον πρώτο βαθμό είναι στις 250 ημέρες και το δεύτερο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας που είναι της Θεσσαλονίκης να είναι σήμερα στις 214 ημέρες). Στην Αθήνα, σημείωσε από τα 4 χρόνια που ήταν ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων έχουμε πέσει στο ενάμιση έτος μέσα σε ένα χρόνο εφαρμογής του νέου Χάρτη και όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των περίπου 15.000 υποθέσεων ενοχικού και εμπορικού δικαίου που εκκρεμούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών- και αυτό θα γίνει μέσα στο 2026- και η Αθήνα θα συμβάλλει σημαντικά στην πτώση του μέσου όρου της δικαιοδοτικής λειτουργίας της χώρας. Από την 1 Ιανουαρίου του 2026, είπε ο κ. Φλωρίδης τίθεται σε εφαρμογή η νέα Πολιτική Δικονομία που και αυτή με την σειρά της θα συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των αποφάσεων.

Στους δικηγόρους, πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης, μεταφέρθηκε σημαντική δικαστηριακή ύλη που βοηθάει στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης, αφού έχουμε ελάφρυνση του έργου των δικαστών. Ειδικότερα ανέφερε ότι στον ένα χρόνο αυτό έχουν μεταφερθεί περίπου 70.000 υποθέσεις και έχουν εκδοθεί περίπου 250.000 ένορκες βεβαιώσεις, σύμφωνα με τον απολογισμό της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Από την 1η Νοεμβρίου λειτουργεί η νομοθετική πρόβλεψη για την μεταφορά της δημοσίευσης των Διαθηκών από τους Συμβολαιογράφους, με αποτέλεσμα οι 400 ημέρες που χρειαζόταν για να γίνει μια δημοσίευση και την έκδοση του Πιστοποιητικού από τα Πρωτοδικεία της Αθήνας και του Πειραιά, τώρα με τη νέα πλατφόρμα χρειάζονται επτά ημέρες μαζί με την έκδοση του Πιστοποιητικού.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, είπε ο υπουργός θα τεθεί στην Βουλή για ψήφιση το νομοσχέδιο για την αλλαγή του Κληρονομικού Δικαίου, μετά από 80 χρόνια. Μια νομοθετική πρωτοβουλία που, όπως είπε, έχει γίνει αποδεκτή από το σύνολο του ελληνικού λαού. Το πρώτο τετράμηνο του 2026 θα ακολουθήσει ο νέος Κώδικας για εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, που θα βοηθήσει στην ταχύτερη εξωδικαστική επίλυση και στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης Το 2026 θα ολοκληρωθεί, επίσης, και το σύνολο της Ψηφιακής Μετάβασης της Δικαιοσύνης, με εμβληματικότερο έργο την δημιουργία του ψηφιακού φακέλου που θα λειτουργήσει πιλοτικά για τις υποθέσεις του Εθνικού Κτηματολογίου από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Μέσα στο 2026, ακόμη, είπε ο υπουργός, θα εξελιχθεί σε πιο εκτεταμένο βαθμό η πραγματοποίηση των εξ αποστάσεως δικών. Από το νέο έτος θα λειτουργήσει και ένα σύστημα ΑΙ σε ότι αφορά την αποηχογράφηση κυρίως στις αστικές δίκες, ώστε να μπορούν οι δικηγόροι να έχουν τα ανεπίσημα Πρακτικά σε 24ώρες και σε τρείς ημέρες τα Επίσημα Πρακτικά για να κάνουν τις προσθήκες και τις αντικρούσεις τους. Ταυτόχρονα, εξελίσσεται και το κτηριακό πρόγραμμα της αναβάθμισης ύψους 400 εκατ. ευρώ για το σύνολο των δικαστικών κτηρίων, νέων και παλαιών».

Ο υπουργός παρατήρησε στην αντιπολίτευση ότι «δυστυχώς αυτές τις μεταρρυθμίσεις δεν τις ψήφισε, αντίθετα μιλούσε για δεινά που θα επέλθουν κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε γιατί όλα αυτά έγιναν με διαβούλευση με όλους τους φορείς της δικαιοσύνης»

Ο κ. Φλωρίδης σχετικά με τον Προϋπολογισμό και τα πλεονάσματα ανέφερε ότι « η Ελλάδα μετά από μια υπερδεκαετή ταλαιπωρία που προήλθε από μια χρεοκοπία, που απλά δεν ανακοινώθηκε γιατί είμασταν στην Ευρωζώνη, έχουμε φτάσει να συζητάμε για το ύψος των δημοσιονομικών πλεονασμάτων», σημειώνοντας πως η ύπαρξή τους επιβάλλεται για τρείς, μεταξύ άλλων λόγων, που είναι ότι: η χώρα έχει τα προηγούμενα χρόνια υπερδανειστεί και πρέπει να πληρώνει τα χρέη της και ένα ποσοστό από αυτά τα πλεονάσματα πρέπει να πηγαίνει εκεί. Η χώρα μετά τις συμβάσεις που έχει υπογράψει οφείλει να έχει μονίμως ένα αποθεματικό γιατί όσοι μας δανείζουν θέλουν να είναι εξασφαλισμένοι εάν η χώρα κάποια στιγμή ξεφύγει, άρα κάποια χρήματα χρειάζονται για την ενίσχυση του αποθεματικού. Η Ελλάδα πρέπει να δαπανά σημαντικά ποσό για την 'Αμυνά της - γιατί είναι σε μόνιμη διακινδύνευση και σήμερα επειδή διαθέτουμε αυτά τα ποσά έχουμε μεγάλη αποτρεπτική ισχύ- και έτσι τα χρήματα αυτά δεν δαπανώνται για να γίνει πόλεμος, αλλά για να μην γίνει.

«Εκτιμώ που δύο πολιτικοί αρχηγοί που τιμήθηκαν με θέση στον εξώστη, ήρθαν σήμερα στη Βουλή να αντιπαρατεθούν μαζί μου»

Με δηκτικό ύφος σχολίασε ο κ. Φλωρίδης τις παρεμβάσεις των προέδρων των ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου και της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, προκειμένου να σχολιάσουν την ομιλία του στη Βουλή.

«Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι τιμήθηκαν με μία θέση στον εξώστη του σε μία πρόσφατη εκδήλωση, ήρθαν σήμερα. Εγώ, πάντως, εκτιμώ το γεγονός ότι οι αρχηγοί του εξώστη ήρθαν σήμερα να μιλήσουν μαζί μου εδώ. Κύριε Φάμελλε, στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο, ηγεσία κόμματος να το θέσει σε διαδικασία διάλυσης, προκειμένου να συνεργαστεί με άλλο κόμμα, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα. Θέσατε τον ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης. Αλλά ο εκκαθαριστής που ανέλαβε, είπε ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας δεν έχουνε καμία αξία. Γι' αυτό σας έβαλε στον εξώστη», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Όταν θέσατε το κόμμα σας σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής που ανέλαβε είναι ο πρώην αρχηγός σας, ο οποίος έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να εκκαθαρίσει όλο τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. 'Αρα, δηλαδή, όλα τα παλιά περιουσιακά του στοιχεία. Αυτός λέει εκεί μέσα ότι οι υπουργοί που είχε βάλει δεν ξέρανε τι τους γινότανε. 'Αλλοι πηγαίνανε στη Ρωσία και δεν ξέρανε ποιον βλέπανε, άλλοι να πουλήσουν κουπόνια. Για όλο αυτό το χάλι, στο οποίο οδηγήθηκε η χώρα, έφταιγε ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ εκτός από αυτόν που ήταν αρχηγός και διόριζε υπουργούς. Ο ίδιος είπε, με το βιβλίο που έβγαλε, ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καμία αξία και τα πετάει. Και εσάς σας πέταξε στον εξώστη και δεν πήρατε χαμπάρι τι ήταν αυτό! Επομένως, οι αναφορές στο κράτος δικαίου προϋποθέτουν, ειδικά από κάποιους που κυβέρνησαν να έχουν μια αντίστοιχη πορεία, την οποία υποστήριξαν στην πράξη, όσο κυβερνούσαν. Αντίθετα, τα πεπραγμένα σας δείχνουν ότι κάθε έννοια κράτους δικαίου την καταπατήσατε», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Όλα μπορώ να τα αποδώσω, είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, «στη μόνιμη διαταραχή στην οποία έχετε εισέλθει, επειδή το κόμμα σας είναι μη υφιστάμενο και εκλιπαρείτε όλοι τον εκκαθαριστή μπας και σας δεχθεί σε αυτό το καινούργιο που θα κάνει, οψέποτε το κάνει. Κατανοώ τη θέση στην οποία έχετε βρεθεί, διαλύσατε ένα κόμμα, δεν υφίστασθε ως κόμμα, δεν υπάρχει δομή γιατί περιμένετε κάποιον να σας καλέσει. Από ό,τι φαίνεται θα περιμένετε πολύ».

Όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος προέτρεψε τον υπουργό Δικαιοσύνης να μην μιλάει εκείνος για τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, ο Γιώργος Φλωρίδης σχολίασε: «η πιο έντιμη κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας έχει δύο καταδικασμένους υπουργούς για τα πιο ατιμωτικά αδικήματα που υπήρξαν ποτέ. Για παράβαση καθήκοντος, δηλαδή. Που σημαίνει ότι καταπάτησαν τον όρκο τους. Και έχουν καταδικαστικές αποφάσεις από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Φανταστείτε δηλαδή, να μην ήσασταν και το πιο καθαρό κόμμα της ιστορίας».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε τη μεγαλύτερη πολιτική σκευωρία προκειμένου να βάλει φυλακή τους πολιτικούς της αντιπάλους. «Σε ποια καθεστώτα γίνονται αυτά; Τα αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα που λατρεύετε. Μόνο αυτά βάζουν φυλακή τους πολιτικούς τους αντιπάλους», είπε ο κ. Φλωρίδης και πρόσθεσε ότι μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία ψήφισε νόμο με τον οποίο αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα, με το κράτος δικαίου που σήμερα επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι η Ελλάδα έχει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενταχθεί το σύστημα πληρωμών στην ΑΑΔΕ. «Θα το ψηφίσετε αυτό, που κόπτεσθε για τη διαφάνεια;», είπε ο κ. Φλωρίδης. Στην αναφορά του κ. Φάμελλου ότι στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο κ. Μπαμπασίδης πήγε υπόμνημα στο Φλωρίδη για να "πετάξουν" έξω την Ευρωπαία Εισαγγελέα, ο υπουργός Δικαιοσύνης προέτρεψε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να διαβάσει τα πρακτικά της Εξεταστικής, επικαλούμενος μάρτυρα που κατέθεσε ότι δεν έχει συναντήσει και δεν έχει δει τον κ. Φλωρίδη. «Μιλούν διάφοροι τύποι αναφέροντας το όνομα μου και κανένας δεν με έχει δει ποτέ και δεν με ξέρει. 'Αρα βρείτε άλλο τρόπο να αντιπαρατεθείτε», ανέφερε ο υπουργός.

Παραποίηση των δηλώσεων του, αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, για μικροκομματικά οφέλη, κατήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε αναφερθεί λίγα λεπτά νωρίτερα σε δηλώσεις του Φλωρίδη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τον είχε κατηγορήσει για ακραία χυδαιότητα. «Γκάνγκστερ δεν είναι ο αγρότης στη Νίκαια που έχει δύο χρόνια να πάρει αποζημίωση από τα φερτά σε ένα χωριό που καταστράφηκε πλήρως από την πλημμύρα του Daniel. Γκάνγκστερ είναι ο κτηνοτρόφος που συναντήσαμε στον Τύρναβο με τέσσερα παιδιά που έχει χάσει το κοπάδι του έξι μήνες και δεν έχει ένα ευρώ για τα παιδιά του; Η είναι ο αγρότης από το Κιλκίς που βγήκε και είπε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μας έχει ισοπεδώσει;», είπε ο κ. Φάμελλος και τόνισε ότι αυτοί είναι άθλιοι χαρακτηρισμοί για να κρύψει η κυβέρνηση την αλήθεια για τα γαλάζια στελέχη που έπαιρναν τις ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Καημό το ‘χω να έρθετε για αντιπαράθεση στη Βουλή και να χρησιμοποιήσετε τα λόγια που έχω πει και όχι αυτά τα οποία εσείς λέτε ότι είπα. Όσα ειπώθηκαν από μένα, μπορεί να τα δει ο καθένας, υπάρχουν τα βίντεο. Θυμίζω ότι η διατύπωσή μου ήταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών, αυτή τη στιγμή διαδηλώνει και διαμαρτύρεται τηρώντας τη νομιμότητα. Υπάρχει μια ελάχιστη μειοψηφία, η οποία μετέρχεται πράξεις βίας που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών, και τη ζωή τους ενδεχομένως. Καταστρέφει δημόσια περιουσία που είναι τα περιπολικά της αστυνομίας και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή κάποιων ανθρώπων, όπως των καρκινοπαθών στο Ηράκλειο που επειδή κατέλαβαν το αεροδρόμιο, δεν μπόρεσαν να φτάσουν τα ραδιοϊσότοπα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι θεραπείες. 'Αρα δεν ξέρουμε αν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα χάσουν τη ζωή τους», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Η συγκεκριμένη αναφορά του υπουργού Δικαιοσύνης προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. «Αυτά τα οποία λέω για τους καρινοπαθείς, είναι η ανακοίνωση του Διευθυντή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης, του υπεύθυνου για τις θεραπείες με ραδιοισότοπα. Είναι η δική του ανακοίνωση», είπε ο κ. Φλωρίδης και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν 20 καρκινοπαθείς, των οποίων η ζωή κινδύνευσε επειδή δεν μπόρεσε να προσγειωθεί το αεροπλάνο, τα ραδιοισότοπα επέστρεψαν στην Αθήνα και οι θεραπείες τους πήγαν πίσω και η αγωνία του Διευθυντή τώρα πόσων η ζωή κινδυνεύει».