Στα μπλόκα των αγροτών στη Φθιώτιδα ο Κουτσούμπας

Χαρακτήρισε δίκαιο τον αγώνα τους

Τα μπλόκα των αγροτών στην περιοχή της Φθιώτιδας στο Μπράλο και την Αταλάντη επισκέφθηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σήμερα εδώ μεσημέρι.

Στο μπλόκο του Μπράλου ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, συνομίλησε εκτενώς με τους αγρότες, άκουσε αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τόνισε την ανάγκη ενότητας και συνέχισης του αγώνα τους.

Στον χώρο του μπλόκου βρέθηκαν επίσης αντιπροσωπείες σωματείων, το Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας και η ΕΛΜΕ, οι οποίοι έχουν ήδη εκφράσει έμπρακτα τη στήριξή τους στα αιτήματα των αγροτών, αναδεικνύοντας τη σημασία της κοινής δράσης εργαζομένων και αγροτιάς.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε δίκαιο τον αγώνα των αγροτών, υπογραμμίζοντας ότι «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι» και ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύσεις. Αναφέρθηκε στο δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, ζητώντας αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες, πλαφόν στο ρεύμα, κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, εγγυημένες τιμές στα προϊόντα και ρύθμιση -κούρεμα- των χρεών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων, καταγγέλλοντας ότι χρήματα που προορίζονταν για τους αγρότες έχουν καταλήξει σε τρίτους, ενώ σημείωσε την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ευθύνες να αποδοθούν σε όλους όσοι εμπλέκονται. Τόνισε ότι οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν πρέπει να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ για τα σκάνδαλα.

Κλείνοντας, κάλεσε τους αγρότες να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, επισημαίνοντας ότι υπάρχει δυνατότητα στήριξης από το κράτος, αλλά απαιτείται πολιτική βούληση. Υπογράμμισε τέλος τη σημασία μιας ευρύτερης κοινωνικής συμμαχίας αγροτών, εργαζομένων και επαγγελματιών, ώστε, όπως είπε, «κανένας να μην παλεύει μόνος του».

Στην Αταλάντη

Το μπλόκο των τρακτέρ στην Αταλάντη αποτέλεσε τον δεύτερο σταθμό της περιοδείας του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στη Φθιώτιδα. Στο σημείο βρέθηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής, αλλά και απολυμένοι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι συνεχίζουν τον πολυετή αγώνα τους για να μπορέσουν να ζήσουν και να εργαστούν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανέλαβε τη στήριξη του ΚΚΕ στον αγώνα των αγροτών, καλώντας τους να κρατήσουν γερά και να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση. Στάθηκε ιδιαίτερα στο οξυμένο πρόβλημα των ζωονόσων και στην παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας, που έχει οδηγήσει πολλούς κτηνοτρόφους σε απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος. Τόνισε την ανάγκη άμεσου εμβολιασμού των ζώων και απαίτησε αποζημίωση 100% για τις ζημιές από φυσικές καταστροφές και ασθένειες, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη δεν μπορεί να μετακυλίεται στους ίδιους τους παραγωγούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γενικότερη κοινωνική κατάσταση, συνδέοντας τα αιτήματα των αγροτών με τον κρατικό προϋπολογισμό, τον οποίο χαρακτήρισε βαθιά ταξικό και αντιλαϊκό. Όπως σημείωσε, ο προϋπολογισμός πλήττει την αγροτιά, τους κτηνοτρόφους, τους εργαζόμενους στη βιομηχανία, τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ, τους επαγγελματίες και συνολικά τις λαϊκές οικογένειες, επιβάλλοντας νέους φόρους και βάρη.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε στις απεργιακές κινητοποιήσεις που προκηρύσσονται τις επόμενες ημέρες ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού, σημειώνοντας ότι εργατικά σωματεία, η ΑΔΕΔΥ και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα, με τους δήμους να κλείνουν πανελλαδικά. Όπως τόνισε, «όλη η Ελλάδα είναι σε ξεσηκωμό» και αυτή είναι η στιγμή για τη μέγιστη δυνατή πίεση, ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και των υπόλοιπων κοινωνικών στρωμάτων.