Μητσοτάκης σε προέδρους ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ: Ψηφίζουμε ένα προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, επειδή αναφερθήκαμε σε πολλούς Προέδρους, κ. Πρόεδρε του Eurogroup, φίλες και φίλοι,

Δεν έχω ετοιμάσει καμία ομιλία, γιατί σήμερα πραγματικά θέλω να μιλήσω από καρδιάς, ξεκινώντας με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην καθεμία και στον καθένα από εσάς ξεχωριστά, για την επιλογή σας να εκτεθείτε στην κρίση των μελών μας και να εκλεγείτε Πρόεδροι των ΔΕΕΠ και των ΔΗΜΤΟ μας. Εσείς είστε ο «στρατός» της παράταξης που θα μας οδηγήσει σε μία ακόμα νικηφόρα μάχη στις εκλογές του 2027.

Στο πρόσωπό σας θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ, καταρχάς, όλους όσοι εργάστηκαν για να οργανώσουν αυτές τις εκλογές, τον Κώστα, τον Γιάννη, τον γραμματέα του οργανωτικού μας, τον Στέλιο, αλλά κυρίως τους 3.000 εθελοντές μας, οι οποίοι στελέχωσαν τις κάλπες μας, αφιέρωσαν ολόκληρη την Κυριακή τους για να μας επιτρέψουν να μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο μαζικό, λαϊκό κόμμα, με ρίζες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, στην πατρίδα μας.

Πράγματι, σκεφτόμουν καθώς έβλεπα αυτό το πολύ όμορφο βίντεο -πράγματι, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα πρόσωπα τα οποία ηγούνται της κομματικής μας ιεραρχίας, είχα την ευκαιρία μάλιστα να σας υποδεχθώ χθες στο γραφείο μου στη Βουλή και κάποιοι από σας παρακολουθήσατε και την εισήγηση του γενικού μας εισηγητή στον Προϋπολογισμό-, αλλά σκεφτόμουν, καθώς έβλεπα αυτό το βίντεο, πόσο έχουμε προοδεύσει και πόσο ταυτόχρονα έχουμε αλλάξει ως παράταξη, κρατώντας όμως πάντα επαφή με τις ρίζες μας και με τις κοινές μας αξίες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τον ιδρυτή μας, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Και αναλογιζόμουν ότι σε λιγότερο από έναν μήνα, στις 10 Ιανουαρίου για την ακρίβεια, θα συμπληρώσω δέκα χρόνια ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Ο χρόνος, πράγματι, έτρεξε γρήγορα και νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για όλα όσα έχουμε πετύχει αυτό το διάστημα: για τον τρόπο με τον οποίο αναδιοργανωθήκαμε όσο ήμασταν στην αντιπολίτευση, ανοίξαμε το κόμμα μας, διευρύναμε την απήχησή μας, αλλά και για την ευθύνη με την οποία διαχειριστήκαμε τη διακυβέρνηση της πατρίδας μας τα τελευταία 6,5 χρόνια, για την πολύ μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει, αλλά και τις πολύ σημαντικές προκλήσεις τις οποίες έχουμε ακόμα μπροστά μας.

Έχουμε την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, πράγματι να αλλάξουμε την Ελλάδα, να την κάνουμε μία πραγματική ευρωπαϊκή χώρα, όπως την οραματιζόμαστε. Αυτή η διαδρομή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Πολλές φορές έχω μιλήσει για την ανάγκη συνέχειας του κυβερνητικού μας έργου, με έναν τέτοιο τρόπο ώστε κάθε πρωτοβουλία μας σήμερα ουσιαστικά θα θέτει τα θεμέλια για την επόμενη μέρα.

Και καθώς μπαίνουμε, πια, στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2027, πρέπει να έχουμε πάντα στον νου μας αυτή τη διπλή αποστολή. Αφενός να επικοινωνούμε τα επιτεύγματα της κυβερνητικής μας πολιτικής, έτσι ώστε να πείσουμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν και πάλι. Ταυτόχρονα, όμως, να μπορούμε να σχεδιάζουμε για το μέλλον, για το 2030, για την επόμενη μέρα των παιδιών μας, για το τι θα κάνουμε εφόσον με το καλό οι Έλληνες πολίτες μας εμπιστευτούν και πάλι το 2027. Και έχουμε πολλά να πούμε.

Γι' αυτό και θεωρώ ότι ο δικός σας ρόλος σε αυτή τη διαρκή προσπάθεια επικοινωνίας του κεντρικού μας μηνύματος είναι τόσο κρίσιμος. Διότι εσείς ουσιαστικά είστε οι «ιμάντες» που ενώνετε την κεντρική κυβερνητική πολιτική με τις τοπικές σας κοινωνίες. Εσείς είστε αυτοί οι οποίοι θα μπορείτε όχι μόνο να μεταφέρετε το μήνυμά μας, αλλά να μας μεταφέρετε και τα μηνύματα των δικών σας τοπικών κοινωνιών, τις οποίες εκφράζετε.

Ξέρετε -σας μίλησε πριν από λίγο ο Θανάσης Κοντογεώργης- την πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε να εκπονήσουμε αυτά τα Τοπικά Αναπτυξιακά Σχέδια, σε μια διαρκή και συνεχή διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί όση αξία και αν έχουν οι κεντρικές μας πολιτικές, άλλο τόση αξία έχει να σκύψουμε πάνω στα προβλήματα της κάθε τοπικής κοινωνίας την οποία εκφράζετε, να ακούσουμε τους προβληματισμούς σας και να έρθουμε με λύσεις συγκεκριμένες, που θα αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε γωνιάς της πατρίδας μας.

Γι' αυτό και αποδίδω τόσο πολύ μεγάλη σημασία στην ολοκλήρωση των έργων που έχουμε ήδη δρομολογήσει. Έως τις εκλογές του 2027 δεν θέλω να υπάρχει καμία, ούτε μία γωνιά της Ελλάδος, όπου η κυβέρνησή μας με κάποιο τρόπο να μην έχει αφήσει το δικό της τοπικό αποτύπωμα. Και σε αυτή την προσπάθεια ο δικός σας ρόλος είναι απολύτως κρίσιμος.

Για τις μεγάλες εθνικές πολιτικές μας θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε. Καταλαβαίνω ότι θα έρθουν όλοι οι υπουργοί, δεν έδωσα δυνατότητα σε κανέναν να μην είναι εδώ. Γιατί το λέω αυτό; Διότι οι υπουργοί πρώτα και πάνω από όλα είναι στελέχη της παράταξης και έχουν πάρει μία εντολή από εμένα: θα σέβονται τις κομματικές μας οργανώσεις. Κάθε φορά που θα περιοδεύουν δεν ζητώ, αλλά απαιτώ, να έρχονται σε επαφή με τις ΔΕΕΠ και τις ΔΗΜΤΟ μας. Το έκανα εγώ πάντα, τους ζητώ να το κάνουν. Είναι το προφανές, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής εσείς είστε η μεγάλη μας δύναμη.

Θα σας μιλήσουν, λοιπόν, αναλυτικά για όλες τις πτυχές του κυβερνητικού μας έργου. Χαίρομαι πράγματι γι' αυτό και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα έχει μία πολύ μεγάλη αξία και για εσάς.

Μάλιστα, θα πρέπει να πούμε ότι λαμβάνει χώρα τις ημέρες που συζητείται -και θα ψηφιστεί την επόμενη Τρίτη- ο κρατικός προϋπολογισμός. Τι είναι ο Προϋπολογισμός ουσιαστικά; Είναι η αποτύπωση σε νούμερα αλλά και σε πολιτικές προτεραιότητες των κεντρικών πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, αλλά όχι μόνο.

Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ψηφίζουμε έναν Προϋπολογισμό ο οποίος κάνει πράξη αυτό το οποίο πάντα ισχυριζόμουν ότι πρέπει να είναι το κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής: πώς θα μετατρέπουμε τη συλλογική μας πρόοδο, την πρόοδο της οικονομίας μας, σε ατομική προκοπή.

Ο προϋπολογισμός αυτός, φίλες και φίλοι, αγαπητές και αγαπητοί πρόεδροι, συμπεριλαμβάνει φορολογικές απαλλαγές ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μειώσει παραπάνω από 80 φόρους, έχει στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών απέναντι στην επίμονη ακρίβεια και έχει αποδείξει ότι όταν η οικονομία μας αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, μπορούμε ταυτόχρονα να δημιουργούμε εκείνες τις δημοσιονομικές αντοχές για να στηρίζουμε στην πράξη τους πολίτες.

Διότι ο πολύτεκνος ο οποίος θα δει τη φορολογία του να μειώνεται δραστικά ή και να μηδενίζεται, θα καταλάβει ότι κάποιος τον σκέφτηκε. Ανοίγω μία παρένθεση: εμείς είμαστε το κόμμα της οικογένειας. Γι' αυτό και πήραμε μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών μία απόφαση να αυξήσουμε τις φορολογικές απαλλαγές ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Ο νέος μας, η νέα μας, σκεφτείτε έναν νέο ή μια νέα 22 ετών, ο οποίος δουλεύει σε κάποιο τεχνικό επάγγελμα, ο οποίος θα διαπιστώσει ότι από το 2026 δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο εισοδήματος. Αυτός ή αυτή θα σκεφτεί εκείνη τη στιγμή, παρά τα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχει, ότι κάποιος τον σκέφτηκε και τον νοιάζεται.

Πριν από λίγες μέρες, επιστρέψαμε ένα ολόκληρο ενοίκιο, γιατί καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνει σήμερα, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, ειδικά στην Αθήνα -ευτυχώς στην περιφέρεια το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο, αν και υπάρχουν περιοχές όπου και εκεί έχουμε μεγάλα ζητήματα.

Επιστρέφοντας ένα ενοίκιο τι λέμε ουσιαστικά στους συμπολίτες μας; Ξέρουμε ότι σήμερα το να είσαι στο νοίκι, αν δεν έχεις το δικό σου σπίτι, είναι πρόβλημα και θα κοιτάξουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορούμε να σε υποστηρίξουμε.

Αυτό σημαίνει μία παράταξη λαϊκή η οποία νοιάζεται τους πολίτες. Και θα το κάνουμε πάντα με εκείνη την υπευθυνότητα η οποία μας διακρίνει μέχρι σήμερα.

Καταφέραμε κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου προφανές: να μπορούμε να αναπτυσσόμαστε με γρήγορους ρυθμούς και ταυτόχρονα να έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίζουμε την κοινωνία.

Και φτάσαμε στο σημείο να είναι Έλληνας Υπουργός Οικονομικών αυτός ο οποίος προεδρεύει στο Eurogroup. Για σκεφτείτε το, την απόσταση: η Ελλάδα, το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης να επιλέγεται σήμερα ως η χώρα η οποία θα κατευθύνει την κεντρική οικονομική πολιτική της ευρωζώνης.

Είναι μία αναγνώριση όχι της κυβερνητικής πολιτικής μόνο, είναι μία αναγνώριση των προσπαθειών και των θυσιών ολόκληρου του ελληνικού λαού. Και η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι η Ελλάδα, παρά τα προβλήματά της, έχει γυρίσει σελίδα και κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Και η καλύτερη απάντηση και απέναντι στον μηδενισμό, ξέρετε, της αντιπολίτευσης, η οποία επιμένει -αντί να κάνει πραγματική δημιουργική κριτική, να βοηθάει την κυβέρνηση να γίνει καλύτερη-, να τα βλέπει όλα μαύρα και άραχνα στη χώρα μας.

Όμως, η Ελλάδα προχωρά μπροστά. Προχωρά μπροστά παρά τα προβλήματα και παρά τις δυσκολίες. Κερδίζουμε πολλές μάχες. Θα χάσουμε και κάποιες. Αυτή είναι η φύση της πολιτικής. Όταν αναλαμβάνεις πολλές πρωτοβουλίες, δεν θα τα κάνεις όλα σωστά. Και πάντα με θάρρος και με αυτοκριτική στεκόμαστε και απέναντι στις δικές μας αδυναμίες.

Και νομίζω ότι αυτό το οποίο ζητούν, πρώτα και πάνω απ' όλα, οι πολίτες -είμαι σίγουρος ότι σας το λένε κι εσάς-, είναι να κρατάμε το βλέμμα των φιλοδοξιών μας ψηλά, αλλά να κρατάμε και τη ματιά μας χαμηλά. Διότι σήμερα οι πολίτες έχουν ακόμα προβλήματα μεγάλα και εμείς σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την εξουσία ως αυτοσκοπό ή με την αλαζονεία με την οποία ίσως κάποιοι στο παρελθόν είχαν αντιληφθεί τις θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας.

Όχι, δεν μας ταιριάζει αυτό. Είμαστε εδώ γιατί είμαστε ταγμένοι στο να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη. Αγωνιζόμαστε και συστρατευόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι είναι η μόνη δύναμη στην πατρίδα μας η οποία μπορεί να οδηγήσει αυτόν τον τόπο μπροστά.

Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε, γι' αυτό και συστρατευόμαστε όλοι μαζί, γι' αυτό και πορευόμαστε σε αυτόν τον όμορφο δρόμο, όχι χωρίς δυσκολίες, αλλά με έναν στόχο, ο οποίος είναι ορατός και κάθε μέρα τον πλησιάζουμε και περισσότερο.

Ποιον; Να γίνουμε κι εμείς μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα, να βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, να μπορούμε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, παιδείας, να στρέψουμε το βλέμμα μας στην ελληνική περιφέρεια, να αποκτήσουμε, μιας και είναι και το θέμα των ημερών, έναν πρωτογενή τομέα ο οποίος θα είναι πραγματικά ανταγωνιστικός, εξωστρεφής, με επιδοτήσεις οι οποίες θα πηγαίνουν σε αυτούς που πραγματικά τις αξίζουν, γι' αυτούς που δουλεύουν και ιδρώνουν στο χωράφι ή στα μαντριά, και όχι σε κάποιους επιτήδειους οι οποίοι μπορεί στο παρελθόν να παρεισέφρησαν και να εκμεταλλεύτηκαν τις όποιες αδυναμίες του συστήματος.

Αυτή τη μάχη, λοιπόν, τη μεγάλη, για την Ελλάδα την οποία οραματιζόμαστε, θα τη δώσουμε, φίλες και φίλοι, όλες και όλοι μαζί. Από το 2026 θα ξεκινήσει αυτό το μακρύ και όμορφο ταξίδι προς τις εθνικές εκλογές του 2027.

Το συνέδριό μας, το μεγάλο μας συνέδριο, το τελευταίο μεγάλο συνέδριο πριν από τις εκλογές του 2027, θα γίνει στα μέσα Μαΐου, 15, 16 και 17 Μαΐου, στην Αθήνα. Αλλά θα ξεκινήσουμε τα προσυνέδριά μας, πρώτο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, στις 17 Ιανουαρίου, μπορούμε να το ανακοινώσουμε σήμερα.

Θα κάνουμε και άλλα προσυνέδρια στην πορεία μας για το συνέδριο και θα συστρατευθούμε όλοι μαζί σε αυτόν τον όμορφο αγώνα, έτσι ώστε να μπορούμε στις εκλογές του 2027 να κοιτάξουμε όχι απλά τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε «το είπαμε και το κάναμε». Αυτή είναι η μία προϋπόθεση για να κερδίσεις τις εκλογές.

Το είπαμε και το κάναμε και έχουμε την αξιοπιστία να οδηγήσουμε τη χώρα ακόμα πιο μπροστά, ακόμα πιο ψηλά, εκεί που της αξίζει, για την Ελλάδα του 2030.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρουσία σας εδώ μου δίνει πραγματική δύναμη. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα στην Αθήνα. Καλές γιορτές, καλή χρονιά, χαρά και υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.»