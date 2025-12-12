Μαρινάκης: Η κυβέρνηση έχει στηρίξει τον πρωτογενή τομέα περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια

0

H εκλογή του κ. Πιερρακάκη επιβεβαιώνει την ελληνική επιστροφή στον πυρήνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Για «ιστορική μέρα για τη χώρα» έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Ρ/Σ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ αναφερόμενος στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η εκλογή του κ. Πιερρακάκη επιβεβαιώνει την ελληνική επιστροφή στον πυρήνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων και υπενθυμίζει ότι «η Ελλάδα επέστρεψε». Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη διαδρομή της χώρας από το 2015, όταν η Ελλάδα «εκδιώχθηκε από συνεδρίαση Eurogroup», μέχρι σήμερα που «έφτασε στο σημείο να ηγείται του Eurogroup».

Η επιτυχία αυτή, επισήμανε, λειτουργεί ως σύγκριση δύο διαφορετικών περιόδων και αναδεικνύει την «αναγνώριση» και το «επίπεδο» της σημερινής κυβέρνησης. Πρόσθεσε επίσης ότι αναδεικνύει «τη δικαίωση για ένα νέο άνθρωπο» που βασίστηκε στη δουλειά του και στα «ένσημα» που είχε πριν την πολιτική, στέλνοντας ένα μήνυμα αξιοκρατίας στα νέα στελέχη.

Όσον αφορά τις πολιτικές προτεραιότητες του νέου Προέδρου του Eurogroup, ο κ. Μαρινάκης αναφέρεται στη σύνδεση με το πόρισμα Ντράγκι.

Σημείωσε ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει επισημάνει ότι η Ευρώπη «πρέπει να δει περισσότερο τους λαούς της», δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη και στις κοινωνικές πιέσεις που αντιμετώπισαν τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι η Νέα Δημοκρατία «κέρδισε τις εκλογές με πρόγραμμα 9 δισ. έναντι προγραμμάτων 30 και 40 δισ.», αναδεικνύοντας τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ωστόσο, προσθέτει ότι «για να έχει νόημα αυτή η επιτυχία πρέπει να περνάει στον κόσμο».

Στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, ο κ. Μαρινάκης επανεπιβεβαιώνει την πάγια ελληνική θέση: «Η Ελλάδα ήταν, είναι και παραμένει με τον αμυνόμενο, με την Ουκρανία». Τονίζει ότι η χώρα στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «στα όρια των αντοχών μας», υπογραμμίζοντας τη συνέπεια της ελληνικής διπλωματίας.

Απαντώντας στο ερώτημα αν οι νέοι πολιτικοί έχουν «ταβάνι» στις φιλοδοξίες τους, ο κ. Μαρινάκης απορρίπτει τη λογική της «επετηρίδας», δηλώνοντας πως το σημαντικό είναι «ένα βήμα τη φορά» και ότι αυτό που μετρά είναι «η δουλειά, το αποτέλεσμα, το παραδοτέο».

Για το ενδεχόμενο ανάληψης διεθνούς θέσης από τον Πρωθυπουργό, διευκρινίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτεραιοποιεί την εθνική ατζέντα και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων.

Η Ελλάδα έχει προχωρήσει, λέει, από το 61% στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου διαθέσιμου εισοδήματος και στο 81% ως προς την ατομική κατανάλωση, αλλά «το ποτήρι γεμάτο δεν είναι».

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, επαναλαμβάνει την κυβερνητική θέση ότι χρειάζεται διάλογος και κατανόηση των δυσκολιών.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι οι κινητοποιήσεις δεν πρέπει να οδηγούν σε σημείο ώστε «να ταλαιπωρείται και να εξοντώνεται» η κοινωνία. Υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση έχει στηρίξει τον πρωτογενή τομέα «παραπάνω από όσα έχουν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια».

Τέλος, αναφερόμενος στο κατά πόσο η χώρα είναι «διακυβερνήσιμη», δηλώνει ότι η ομόφωνη εκλογή του κ. Πιερρακάκη αποδεικνύει το αντίθετο: «Μάλλον μόνο μη "διακυβερνήσιμη" δεν είναι αυτή η χώρα», η οποία πλέον λειτουργεί ως «φάρος σταθερότητας και προόδου».