Συνάντηση Μητσοτάκη με τον υπουργό Επικρατείας της Αλγερίας

Επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών

Συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας, υπουργό Εξωτερικών, Εθνικής Κοινότητας Εξωτερικού και Αφρικανικών Υποθέσεων της Αλγερίας, Ahmed Attaf, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας Ελλάδας-Αλγερίας. Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή, τη Λιβύη και το Σαχέλ.