Κοντογεώργης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη για διάλογο, περιμένουμε την εκπροσώπηση των αγροτών

«Mόλις οριστικοποιηθούν τα αιτήματα θα βρεθούν λύσεις»

Με μοναδικό θέμα της συνέντευξης στο ΕΡΤnews, το αγροτικό ζήτημα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης παρατήρησε, με αφορμή προηγούμενες συνεντεύξεις αγροτοσυνδικαλιστών, ότι «μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις και επιμέρους διαφωνίες με αυτά που ακούσθηκαν, αλλά ο τόνος είναι σίγουρα διαφορετικός από αυτόν που είδαμε χθες. Αυτό οφείλουμε να τον αναγνωρίσουμε».

Από εκεί και πέρα, «επιθυμούμε να βρεθεί λύση και από τη στιγμή που θα υπάρξει συλλογική εκπροσώπηση - άκουσα ότι το Σάββατο θα γίνει πανελλαδική συνάντηση και εφόσον αυτή τελεσφορήσει και υπάρξει πανελλαδική εκπροσώπηση και κατάλογος των αιτημάτων - ακόμη και την επόμενη ημέρα, που λέει ο λόγος, μπορεί να γίνει συνάντηση», διεμήνυσε χαρακτηριστικά με ταυτόχρονο μήνυμα ότι «μέχρι τότε θα πρέπει να υπάρξει νηφαλιότητα και ψυχραιμία, να μην προβαίνουμε σε ακραίες ενέργειες όπως είδαμε χθες στην Κρήτη». «Όλα αυτά υπονομεύουν τις προσπάθειες», σημείωσε εξ άλλου.

Στο σημείο αυτό, ο Θ. Κοντογεώργης κατέθεσε κινήσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης, όπως ότι «χθες βράδυ πληρώσαμε το μέτρο 23» ή ότι «τα μεγαλύτερα αρδευτικά έργα γίνονται στην Κρήτη». Ενώ στο γενικό πλαίσιο και πάλι, «μόλις οριστικοποιηθούν τα αιτήματα θα βρεθούν λύσεις», προσέθεσε.

Σε μια τοποθέτησή του για την ένταση που παρατηρήθηκε, παρατήρησε ότι «στα περισσότερα μπλόκα υπάρχει μια καλή συνεργασία με τους αγρότες προκειμένου να μην υπάρχουν εντάσεις. Χθες όμως είδαμε κάτι τελείως διαφορετικό, είδαμε απρόκλητες επιθέσεις κατά των αστυνομικών». Ενώ επανέλαβε την κυβερνητική θέση ότι «κρίσιμες υποδομές για τη χώρα, για την τροφοδοσία, για την επικοινωνία στο εσωτερικό και με το εξωτερικό, πύλες εισόδου για την ενέργεια κ.ο.κ. δεν μπορεί να καταλαμβάνονται». Επιπροσθέτως, «δεν είναι ό,τι καλύτερο» το να μεταφέρεται ένας κυκλοφοριακός όγκος από μεγάλες εθνικές οδούς σε παρακαμπτηρίους.

Είναι «σεβαστό το διεκδικητικό πλαίσιο», αλλά, ταυτόχρονα, «θέλει λογική και ψυχραιμία», επίσης «χρειάζεται αυτοσυγκράτηση από τους αγρότες, δεν μπορεί να υπάρχουν παράνομες ενέργειες (όπως αυτή) προχθές στην Θεσσαλονίκη, όπου έλεγαν, "πάτα τον αστυνομικό". Δεν μπορούμε να πάμε σε αυτές τις λογικές».

Παράλληλα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεκαθάρισε ότι «το κράτος θα κάνει τη δουλειά του, η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της με την ευαισθησία και τη νηφαλιότητα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιχειρησιακά πάντοτε προκύπτουν ζητήματα. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις εύκολες».

Και, σε επόμενο σημείο της συνέντευξης, επανέλαβε ότι «όσο πιο γρήγορα από την πλευρά των αγροτών λυθούν τα ζητήματα εκπροσώπησης και συγκεκριμενοποίησης των αιτημάτων, τόσο πιο γρήγορα θα λυθούν τα ζητήματα και προφανώς θα επανέλθει η ομαλή κατάσταση». Κι είπε ακόμη πως «είμαστε έτοιμοι (για το διάλογο), είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και τα κατά τόπους (αιτήματα), σε κάθε περιοχή υπάρχουν διαφορετικά αιτήματα: διαφορετικά είναι στη Θράκη, στη Θεσσαλία κ.ο.κ. Όπως φυσικά και τα οριζόντια αιτήματα».

Παράλληλα δε, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπογράμμισε ότι «υπάρχει απόλυτη κατανόηση στο ότι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, για κάποιους λόγους ο αγρότης αισθάνεται πίεση». Θύμισε, όμως, ότι «τον Μάρτιο του 2024 οι ίδιοι άνθρωποι ήταν στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό και βρήκαν λύσεις στην επιστροφή του πετρελαίου κ.α.». «Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ξαναβρούμε λύσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για το αγροτικό πετρέλαιο ειδικότερα, παρατήρησε ότι είναι «κάτι που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήδη αξιολογεί, αλλά είναι και θέμα της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών».

Στο καταληκτικό ερώτημα αν ο υπό συζήτηση Προϋπολογισμός μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα για τους αγρότες, ο Θ. Κοντογεώργης απάντησε ότι «στον Προϋπολογισμό είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο όπως και τα δημοσιονομικά περιθώρια». Έκλεισε δε, με τη φράση, «πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά».