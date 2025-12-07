O Κουτσούμπας στο μπλόκο της Καρδίτσας: Η πρόταση του ΚΚΕ είναι η μόνη πραγματική, ρεαλιστική, που συμφέρει πραγματικά σήμερα τον Έλληνα αγρότη

0

«Όλα δουλεύουν για τους σουπερμαρκετάδες, για τους εμποροβιομηχάνους, για τους διατροφικούς ομίλους και τα μονοπώλια, οι οποίοι θέλουν φθηνή πρώτη ύλη και ρίχνουν τις τιμές»

«Εμείς στηρίζουμε όλα τα αιτήματα σας, στηρίζουμε το δίκιο αυτής της πάλης, και βέβαια στηρίζουμε και τις μορφές του αγώνα, με τα μπλόκα, χωρίς αστερίσκους και χωρίς "ναι μεν αλλά" όπως κάνουν άλλοι, τους οποίους εμείς τους έχουμε αποκαλέσει και είναι στην πραγματικότητα υποκριτές και φαρισαίοι. Είναι πολιτικοί λωποδύτες κάποιοι που λένε "δίκιο έχετε, αλλά δείτε και τις μορφές του αγώνα", βοηθώντας έτσι τον κοινωνικό αυτοματισμό που προσπαθεί η κυβέρνηση να περάσει στον ελληνικό λαό». Αυτά μεταξύ άλλων, τόνισε σήμερα το μεσημέρι στους συγκεντρωμένους αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε 65 ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος επισκέφθηκε το μπλόκο ως επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΚΚΕ, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη Θεσσαλία.

Εμείς, συνέχισε, στηρίζουμε όλα τα αιτήματα σας, στηρίζουμε το δίκιο αυτής της πάλης, και βέβαια στηρίζουμε και τις μορφές του αγώνα, με τα μπλόκα, χωρίς αστερίσκους και χωρίς "ναι μεν αλλά" όπως κάνουν άλλοι, τους οποίους εμείς τους έχουμε αποκαλέσει και είναι στην πραγματικότητα υποκριτές και φαρισαίοι. Είναι πολιτικοί λωποδύτες, είπε επίσης ο ίδιος, κάποιοι που λένε "δίκιο έχετε, αλλά δείτε και τις μορφές του αγώνα", βοηθώντας έτσι τον κοινωνικό αυτοματισμό που προσπαθεί η κυβέρνηση να περάσει στον ελληνικό λαό. Ο οποίος όμως δεν περνά, γιατί ο ελληνικός λαός ξέρει ότι οι αγρότες έχουν το δίκιο με το μέρος τους, γιατί πάει στην πόλη, στο σουπερμάρκετ και αγοράζει πανάκριβα τα αγροτικά, κτηνοτροφικά προϊόντα -αυτά που παράγετε εσείς με το αίμα και τον ιδρώτα σας κάθε μέρα όλο τον χρόνο- και δεν ευθύνεται ο αγρότης γι' αυτές τις τιμές. Γιατί όλα δουλεύουν για τους σουπερμαρκετάδες, για τους εμποροβιομηχάνους, για τους διατροφικούς ομίλους και τα μονοπώλια, οι οποίοι θέλουν φθηνή πρώτη ύλη και ρίχνουν τις τιμές, παίρνουν κοψοχρονιά τα προϊόντα σας για να βγάζουν αυτοί τεράστια κέρδη. Γι αυτό ο ελληνικός λαός είναι μαζί σας.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ακόμα πως το ΚΚΕ είναι σταθερά μαζί σας, ενώ μιλώντας για την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή τόνισε:

«Θα έχετε μάθει ότι κατέθεσα προχθές, ως εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ στη Βουλή, επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό. Ελπίζω αυτή τη φορά να τολμήσει να έρθει στη Βουλή και να πει τι σκέφτεται να κάνει, κι εκεί να γίνει η αντιπαράθεση. Αλλά, εκτός απ' τη Βουλή και την Ευρωβουλή, που οι ευρωβουλευτές μας κάνουν παρεμβάσεις, το κύριο είναι εδώ στα μπλόκα του αγώνα, στην αγωνιζόμενη αγροτιά. Να δώσουμε τη μάχη και για μια προσωρινή ανακούφιση, αλλά το κύριο είναι ότι πρέπει να πάμε αυτή τη μάχη μέχρι τέλους. Γιατί το μαχαίρι έχει φτάσει στο κόκκαλο, ο κόμπος έφθασε στο χτένι, δεν πάει άλλο. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, οι ίδιες υποσχέσεις, τα ίδια ψίχουλα, και στο τέλος πάλι να την πληρώνει ο αγρότης, να ερημώνεται η ύπαιθρος. Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο, οι τιμές είναι εξευτελιστικές σε όλα τα προϊόντα, είτε είναι στάρι είτε βαμβάκι, είτε είναι δέντρα, μήλα, κάστανα, οτιδήποτε άλλο. Το ίδιο και στην κτηνοτροφική παραγωγή, τα ίδια παντού, εξευτελιστικές τιμές. Με αποτέλεσμα ο αγρότης να βάζει συνεχώς το χέρι στη τσέπη, να χρεώνεται, να του σφίγγουν τη θηλιά στο λαιμό οι τράπεζες και όλοι γύρω-γύρω, το κράτος, ο κρατικός μηχανισμός, και ταυτόχρονα να υπάρχει καταστολή, να υπάρχουν διώξεις, να υπάρχουν αγροτοδικεία». Όλα αυτά, τόνισε, πρέπει να βρουν ένα τέλος, γιατί η δουλειά αυτή δεν έχει τελειωμό.

Αναφορά ο κ. Κουτσούμπας έκανε και για τις φυσικές καταστροφές λέγοντας:

«Έρχονται και οι φυσικές καταστροφές, δεν φθάνει δηλαδή το κόστος και οι χαμηλές εξευτελιστικές τιμές, έρχονται και οι φυσικές καταστροφές. Εδώ εσείς δεινοπαθήσατε ιδιαίτερα η Καρδίτσα -όλη η Θεσσαλία αλλά ιδιαίτερα η Καρδίτσα με τον Daniel. Δεν πρόλαβε να τελειώσει ο Daniel, με τα λίγα ψίχουλα που δόθηκαν, με αποζημιώσεις που στην πραγματικότητα δεν δόθηκαν για να αναπληρωθεί το κεφάλαιο, οι καλλιέργειες, το ζωικό κεφάλαιο με τις τεράστιες καταστροφές. Και ήρθαν μετά ξανά, για τους κτηνοτρόφους, η ευλογιά και η καταστροφή, η σφαγή που γίνεται στα κοπάδια. Μένουν χωρίς ζωικό κεφάλαιο, δεν έχουν πώς να ζήσουν οι ίδιοι τις οικογένειες τους και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Αυτά συμβαίνουν και αυτά οφείλονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ. Η ΚΑΠ αυτή την κατεύθυνση έχει, να στηρίζει τα μεγάλα μονοπώλια, να παίρνει τη γη από τον μικρό αγρότη, απ' τον βιοπαλαιστή αγρότη να τη συγκεντρώνει σε όλο και λιγότερα χέρια. Δουλεύει για τα μονοπώλια, τους αγροτοδιατροφικούς ομίλους, τους σουπερμαρκετάδες, για όλους αυτούς. Αυτή είναι η πολιτική της ΕΕ την οποία υλοποιούν και την κρατάνε ως κόρη οφθαλμού οι διάφορες κυβερνήσεις, όπως σήμερα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

Ενώ για τα σκάνδαλα είπε: «Φυσικά, έρχονται κι όλα τα σκάνδαλα, γιατί η ΚΑΠ πάλι είναι η αιτία που φτάσαμε να έχουμε γιαλατζί αγρότες, γιαλατζί κτηνοτρόφους, οι οποίοι ούτε έχουν πραγματική παραγωγή, ούτε έχουν πραγματικό ζωικό κεφάλαιο. Αλλά οι διάφοροι που υλοποιούν αυτή την πολιτική της ΚΑΠ, αξιοποιούν αυτές τις κατευθύνσεις, είναι οι υπουργοί της ΝΔ, τα στελέχη της στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κρατικός μηχανισμός, τα διάφορα λαμόγια, δήθεν αγρότες, δήθεν κτηνοτρόφοι, δήθεν παραγωγοί, οι οποίοι για ψηφοθηρία και για εκμετάλλευση του μόχθου των περισσοτέρων απομυζούν όλες αυτές τις επιδοτήσεις. Για να παίρνουν "φεράρι" οι διάφορες κυρίες, οι διάφοροι κύριοι που δεν ξέρουν πόσα κέρδισαν στο τζόκερ, ή οι διάφοροι "φραπέδες" και οι "χασάπηδες". Αυτή είναι όλη η ιστορία, και πάνε κι από πάνω να καλύψουν τις ποινικές ευθύνες των υπουργών τους και όλων αυτών των στελεχών τους φτιάχνοντας Εξεταστική Επιτροπή που κι αυτή την πάνε για "φούντο" -δεν αφήνουν να γίνει ουσιαστική συζήτηση, να αποκαλυφθούν οι αιτίες και τα προβλήματα- αντί να υπάρχει Προανακριτική Επιτροπή και να κάτσουν όλοι στο σκαμνί.

Να τους πάρουν αυτά που έχουν φτιάξει, τις μυθικές περιουσίες από τις επιδοτήσεις που ήταν για τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους και οι υπουργοί τους και όλοι αυτοί να κάτσουν στο σκαμνί, και να αποδοθούν αυτές οι επιδοτήσεις ξανά, στους αγρότες που τις δικαιούνται και πρέπει να τις πάρουν. Αυτά είναι προβλήματα μαζί με άλλα πολλά».

«Να σταματήσουν όλες οι ποινικές διώξεις, τα αγροτοδικεία που στρέφονται ενάντια σε όλους αυτούς που αγωνίζονται, μαζί με τις γυναίκες, τα παιδιά τους τις οικογένειες τους, μαζί με όλο τον λαό» είπε ακόμη ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Μιλώντας για την πρόταση του ΚΚΕ ανέφερε: «Εμείς σας λέμε καθαρά, η πρόταση του ΚΚΕ είναι η μόνη πραγματική, ρεαλιστική, που συμφέρει πραγματικά σήμερα την αγροτική παραγωγή, τον Έλληνα αγρότη. Μαζί ενωμένοι εσείς να τα διεκδικήσετε, να τα παλέψετε, να αρχίσετε να συζητάτε πώς θα πάει ο αγώνας μέχρι τέλους. Γιατί κάτω από αυτή την πίεση που γίνεται, μπορεί να δώσει κάποια ψίχουλα, να υποχωρήσει η κυβέρνηση κλπ. Αλλά το πρόβλημα πάλι δεν θα λυθεί, γιατί όλα αυτά δεν χτυπάνε την αιτία. Βέβαια και η παραμικρή ανακούφιση είναι καλή, όμως, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι πρέπει να πάμε τον αγώνα μέχρι τέλους».

Τέλος αναφορά έκανε και για ενότητα σε έναν κοινό στόχο:

«Είστε ενωμένοι σε ένα κοινό στόχο, πρέπει να κρατήσετε αυτή την ενότητα, με σωστό περιεχόμενο όπως το έχετε βάλει στα αιτήματα σας, με τις σωστές μορφές πάλης που εσείς πάλι οι ίδιοι θα αποφασίζετε κάθε φορά και σε συμμαχία με τους εργάτες, με τους υπάλληλους, με τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες των αστικών κέντρων, με τα παιδιά σας, τους φοιτητές, τους μαθητές, τους εργαζόμενους νέους, με τις γυναίκες, με τις οικογένειες σας. Όλοι μαζί σε ένα πανελλαδικό μέτωπο, σε μια τέτοια συμμαχία για να διεκδικήσουμε ένα σύστημα που θα καταργήσει αυτή την εκμετάλλευση, αυτή την βαρβαρότητα, αυτή την απαξίωση του βιοπαλαιστή αγρότη, για να ανοίξει ο δρόμος για καλύτερες μέρες για όλους εμάς και για τα παιδιά μας».

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης οι Κύριλλος Παπασταύρου και Ελένη Μπέλλου, μέλη του ΠΓ, η Μαρία Γαβαλά, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ και Γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας, και οι Γιώργος Λαμπρούλης και Βασίλης Μεταξάς, βουλευτές του ΚΚΕ, καθώς άλλα μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ.

Τον Δημήτρη Κουτσούμπα υποδέχτηκαν οι Κώστας Τζέλλας και Γιάννης Τσιούτρας, πρόεδρος και γραμματέας αντίστοιχα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, καθώς και οι Σωτήρης Γιαννακός και Αποστόλης Κωστόπουλος, αντιπρόεδροι της Ομοσπονδίας.