Δένδιας: Δημιουργούμε το πιο ισχυρό Πολεμικό Ναυτικό στην ιστορία της Ελλάδας

0

Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας με αφορμή την γιορτή του προστάτη του σώματος, Αγίου Νικολάου

«Χρόνια Πολλά στις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, που προασπίζουν την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, για την εορτή του προστάτη τους Αγίου Νικολάου».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ για τη σημερινή εορτή του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού Αγίου Νικολάου.

«Θερμές ευχές στο Λιμενικό Σώμα, το Εμπορικό Ναυτικό, τις συνεορτάζουσες και τους συνεορτάζοντες» πρόσθεσε.

«Το Πολεμικό μας Ναυτικό αλλάζει σελίδα με την απόκτηση 4 υπερσύγχρονων φρεγατών Belharra (FDI HN), από τις οποίες η πρώτη παραλαμβάνεται σε λίγες ημέρες, τον προγραμματισμό για την απόκτηση 2+2 φρεγατών FREMM (κλάσης Bergamini), τον σχεδιασμό για μη επανδρωμένα σκάφη (επιφανείας και υποβρύχια), τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ και τα νέας γενιάς στρατηγικά όπλα» εξήγησε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

«Δημιουργούμε το πιο ισχυρό Ναυτικό στην ιστορία της Ελλάδας, ως δύναμη αποτροπής και εγγύησης της ασφάλειας και σταθερότητας σε Αιγαίο - Ανατολική Μεσόγειο» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.