Κωνσταντοπούλου: «Πολιτικός απατεώνας ο Τσίπρας – Πήρα το βιβλίο του για να δω τι γράφει για το Μάτι»

0

«Την ώρα που ο Τσίπρας έκανε τον ανήξερο στις κάμερες κάποιοι ήταν στη θάλασσα»

«Πολιτικό απατεώνα», χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας ότι το βιβλίο του «είναι μια άπελπις προσπάθεια να μαζέψει χρήματα». Η ίδια αποκάλυψε ότι ξεκίνησε να διαβάζει το βιβλίο Τσίπρα «όχι τόσο για το τι έγινε το 2015, γιατί ξέρω ότι πρόδωσε, αλλά για να δω τι έχει γράψει για το Μάτι».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε: «Εγώ και ο Διαμαντής Καραναστάσης στις 6 Αυγούστου του 2018 ήμασταν οι πρώτοι που καταθέσαμε μήνυση για κακούργημα. Είναι έγκλημα που παραμένει ατιμώρητο, πήγαν 4 στη φυλακή αυτοί που κάθονταν δίπλα στον Τσίπρα. Είναι εξοργιστικό το κομμάτι αυτό (σ.σ. του βιβλίου). Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να ζητάει γονυπετής συγγνώμη όχι μόνο γιατί άφησε τον κόσμο απροστάτευτο αλλά και γιατί έστησε την κακοπαιγμένη παράσταση ενώ γνώριζαν ότι είχαν καεί 50 με 60 άνθρωποι».

«Την ώρα που ο Τσίπρας έκανε τον ανήξερο στις κάμερες κάποιοι ήταν στη θάλασσα και δεν πήγαιναν σωστικά μέσα για να μην ανασύρουν και νεκρούς και καταγραφούν. Ο λαός εξαπατήθηκε οικτρά, δέσμευσή μου είναι να μην συμβεί ξανά αυτό» πρόσθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ερωτηθείσα για τους αγρότες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε «τα μπλόκα και τα τρακτέρ είναι το μέσο του βιοπορισμού και του αγώνα τους. Δεν έχουν άλλη επιλογή οι άνθρωποι αυτοί τη στιγμή που τους περιφρονεί η κυβέρνηση και τους αφήνει σε αναμονή για να εισπράξουν τα προς το ζην».