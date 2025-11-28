Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με Μέτσολα: Η ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να ωριμάσει γεωπολιτικά

0

Ο πρωθυπουργός και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκαινίασαν το κέντρο Europa Experience

«Σας καλωσορίζω με χαρά στην Ελλάδα, σε μια στιγμή μάλιστα που δεν θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλη καθώς η παρουσία σας συμπίπτει με τα εγκαίνια του Europa Experience», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Τόνισε ότι τέτοια εγχειρήματα είναι κρίσιμα σε μία εποχή που οι φωνές των λαϊκιστών εκ δεξιών και αριστερών ακούγονται πολύ δυνατά και νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε ειδικά τους νέους μας γιατί η Ένωση συμβάλει στην ειρήνη αλλά και στην ευημερία της ηπείρου μας.

Εξήγησε ότι συζήτησαν αναλυτικά με την κ. Μέτσολα ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνου του 2027.

«Αυτό στο οποίο κατ' αρχάς συμφωνούμε είναι ότι οι σύνθετες προκλήσεις απαιτούν άμεσες και γενναίες και δυναμικές απαντήσεις. Πολύ περισσότερο όταν η πολύ ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να ωριμάσει γεωπολιτικά. Να κάνει στρατηγικές επιλογές πια οι οποίες θα είναι κρίσιμες όχι μόνο για την ευημερία των λαών της αλλά και για την ασφάλειά τους. Αλλά και να ενδυναμώσει παράλληλα τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ανέφερε επίσης ότι συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και επανέλαβαν την ανάγκη της παροχής ουσιαστικής στήριξης προς τους αμυνόμενους Ουκρανούς, κατεύθυνση στην οποία κινήθηκαν και πολύ σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν τις προηγούμενες μέρες με τον Πρόεδρο Ζελένσκι.

«Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι πρέπει να είναι και μία ειρήνη συμβατή με τα συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών κρατών. «Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα όχι με λόγια αλλά με πράξεις», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι μίλησαν αρκετά για τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. «Συμφωνούμε επί της αρχής στην ανάγκη να εφαρμοστούν να υλοποιηθούν οι προτάσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα αφετέρου στην απαίτηση για μία πραγματικά ολοκληρωμένη ενιαία αγορά η οποία θα προσφέρει ουσιαστικές δυνατότητες ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρήσεις από όλα τα κράτη μέλη». Ειδική μνεία έκανε στην ανάγκη για ενεργειακή ένωση ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους συγκλίνουσες χαμηλές τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.

Των δηλώσεων προηγήθηκε κατ' ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εγκαινιάστηκε το κέντρο Europa Experience

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα εγκαινίασαν νωρίτερα το κέντρο Europa Experience της Αθήνας στο Αρσάκειο Μέγαρο.

«Η συμμετοχή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας. Η συμμετοχή με νόημα μπορεί να υπάρχει μόνο με γνώση, μόνο με το ειλικρινές ενδιαφέρον για τα δημόσια πράγματα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό το κέντρο έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να ενδυναμώσει αυτό ακριβώς και να εγκαινιάσει τον διάλογο, την κριτική σκέψη, την περιέργεια, αλλά και ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύω ότι αυτή η αποστολή είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοιους καιρούς, σε καιρούς που αντιμετωπίζουμε τόσο στην εγχώρια πολιτική, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι βλέπουμε αντιευρωπαϊκές φωνές και λαϊκίστικές δυνάμεις. Κάποιες φορές τροφοδοτούνται από τρίτους εχθρικούς φορείς και υποδαυλίζουν το δικό μας ιδεώδες για μια ενωμένη Ευρώπη, διότι διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες, fake news σχετικά με το τι είναι η Ευρώπη και το τι κάνει η Ευρώπη» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Έχουμε αυξήσει το βιοτικό επίπεδο για εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουμε - και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και αργότερα - πολλές προκλήσεις. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε, και ειδικά στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις μόνοι. Είμαστε πολύ ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι και η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της η κ. Μέτσολα ανέφερε: «Είμαι υπερήφανη που είμαι εδώ σήμερα και, φυσικά, είμαι υπερήφανη και για την Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι τόσο ισχυροί και τα καταφέρατε. Η χώρα σας έχει σημειώσει έναν αξιοσημείωτο μετασχηματισμό. Ο δείκτης ανεργίας έχει πέσει, έχουν γίνει επενδύσεις και η ανάπτυξη είναι ισχυρότερη, παρά ποτέ, μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το Europa Experience είναι ένα διαδραστικό κέντρο στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα για περίπου 2 ώρες να εκτελέσουν τα καθήκοντα ενός ευρωβουλευτή, να συζητήσουν και να ψηφίσουν οδηγίες της ΕΕ.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκε και ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού:

«Κυρία Πρόεδρε, αγαπητή Roberta, κ. Επίτροπε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι,

Καταρχάς, Roberta, σε ευχαριστούμε που μας έφερες τον ιδανικό συνδυασμό καιρού. Πρώτα βροχή, που χρειαζόμαστε απεγνωσμένα, και τώρα μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα. Θα έπρεπε να σε έχουμε εδώ πιο συχνά, αλλά αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για εμάς, γιατί εγκαινιάζουμε αυτόν τον αξιοθαύμαστο χώρο, το Europa Experience στην Αθήνα.

Είναι ένας σύγχρονος, δυναμικός χώρος που φαίνεται να αξιοποιεί άριστα την τεχνολογία για να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, ιδίως στη νεότερη γενιά. Χαίρομαι που μαζί μας βρίσκονται νέοι άνθρωποι που, είμαι βέβαιος, θα αξιοποιήσουν πολύ καλά αυτόν τον χώρο ώστε να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Διότι μερικές φορές η Ευρώπη μπορεί να φαντάζει απόμακρη και σύνθετη, αλλά δεν είναι μια απόμακρη γραφειοκρατία, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που διαμορφώνει την καθημερινότητά μας.

Όπως είπε η Roberta, η συμμετοχή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας. Η συμμετοχή, η ουσιαστική συμμετοχή, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γνώση, χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον για τις δημόσιες υποθέσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι το Europa Experience έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να εξυπηρετήσει αυτόν τον στόχο, να προκαλέσει την περιέργεια, να διεγείρει τη σκέψη, να εμπνεύσει τον διάλογο, την κριτική και, βέβαια, ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης.

Πιστεύω ότι αυτή η αποστολή είναι εξαιρετικά σημαντική σε αυτούς τους καιρούς, κατά τους οποίους αντιμετωπίζουμε, τόσο στην εγχώρια πολιτική όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλές λαϊκιστικές και αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες ενίοτε τροφοδοτούνται από εχθρικούς τρίτους παράγοντες και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ιδέα μας, την αντίληψή μας για μια ενωμένη Ευρώπη. Διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, παραπληροφόρηση για το τι πραγματικά είναι η Ευρώπη και τι κάνει.

Αλλά η αλήθεια είναι ξεκάθαρη και είναι σημαντικό να την επικοινωνήσουμε, ειδικά στη νεότερη γενιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της ειρήνης, της ευημερίας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην ήπειρό μας. Είναι αναμφίβολα -και δεν πρέπει να κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε- το πιο επιτυχημένο πολυμερές εγχείρημα στην ιστορία των διεθνών σχέσεων.

Έχουμε σήμερα μία Ένωση 27 ισότιμων κρατών, που αναβαθμίζει το βιοτικό επίπεδο για εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Αντιμετωπίζουμε -και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αργότερα- πολλές προκλήσεις, αλλά αυτό που γνωρίζουμε -ειδικά στην Ελλάδα το γνωρίζουμε καλά- είναι ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις μόνοι. Είμαστε πολύ ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι και η απάντηση μπορεί να είναι μόνο περισσότερη Ευρώπη.

Η Ένωση αυτή έχει περάσει από αλλεπάλληλες κρίσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, παρά τον σκεπτικισμό και τα ενίοτε αρνητικά συναισθήματα που διακατέχουν τη συζήτησή μας, κάθε φορά βγαίνουμε δυνατότεροι από αυτές τις προκλήσεις, προχωρώντας προς μια ολοένα στενότερη ένωση, όπως την είχαν οραματιστεί οι ιδρυτές μας.

Για εμάς, ειδικότερα, αυτός ο χώρος σημαίνει πολλά. Πριν από περισσότερα από 40 χρόνια, ένας οραματιστής ηγέτης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, πήρε την απόφαση να ενταχθεί η Ελλάδα στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Γίναμε το 10ο μέλος που προσχώρησε. Δεν ήταν μια προφανής απόφαση εκείνη την εποχή. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει επωφεληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτή την επιλογή, γεωπολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά. Έχουμε αγκυροβολήσει σε ένα ασφαλές καταφύγιο και ένα ασφαλές λιμάνι. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό και ουσιαστικό ήταν αυτό, ειδικά κατά τη διάρκεια της πολύ δύσκολης δημοσιονομικής κρίσης.

Είναι σημαντικό, και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό, περισσότεροι άνθρωποι να κατανοήσουν ακριβώς πώς λειτουργεί η Ευρώπη, να εκτιμήσουν αυτή την περίπλοκη θεσμική δομή που έχουμε δημιουργήσει και να κατανοήσουν καλύτερα πώς η Ευρώπη συμβάλλει στην καθημερινή μας ζωή.

Εύχομαι, λοιπόν, κάθε επιτυχία σε αυτόν τον απίθανο χώρο. Ελπίζω ότι πολλά σχολεία και πολλοί νέοι θα τον επισκέπτονται καθημερινά και ανυπομονώ να συμμετάσχω σε περισσότερες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό το υπέροχο αμφιθέατρο.

Σας ευχαριστώ πολύ».