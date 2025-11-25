Κωνσταντοπούλου για βιβλίο Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»

0

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σκοπεύει να διαβάσει την «Ιθάκη»

Σκληρά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα χρησιμοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του «Ιθάκη».

«Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία», είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και την Ιθάκη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας από το βήμα της Ολομέλειας.

«Το να ξεπουλήσεις τρένα και σιδηροδρόμους κ. Τσίπρα είναι κορυφαία πράξη προδοσίας», πρόσθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου, κατά την ομιλία της στην Επετειακή Εκδήλωση της Βουλής για την Εθνική Αντίσταση.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «κυκλοφόρησε σήμερα (σ.σ χθες) ένα βιβλίο ενός πρωθυπουργού που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή εντολή και ετυμηγορία. Την εντολή του δημοψηφίσματος».

Στη συνέχεια, επισήμανε ότι η προδοσία μπορεί να πάρει πολλές μορφές, προσθέτοντας πως «η προδοσία έχει πολλές μορφές. Και ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές». Με αυτόν τον τρόπο έθεσε το πλαίσιο για τον τρόπο που βλέπει τις πολιτικές επιλογές του πρώην πρωθυπουργού και τις συνέπειές τους για τον ελληνικό λαό.

Παρά τις αιχμηρές της παρατηρήσεις, η Ζ. Κωνσταντοπούλου παραδέχθηκε ότι σκοπεύει να διαβάσει το βιβλίο, προσθέτοντας όμως με σαρκαστική έμφαση: «βλέποντας αυτά που κυκλοφορούν, χαίρομαι ιδιαίτερα και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία». Η πρώην πρόεδρος της Βουλής ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της με μια ξεκάθαρη αναφορά στις αξίες που πρεσβεύει η Πλεύση Ελευθερίας, υπογραμμίζοντας ότι «αυτή είναι η δική μας δέσμευση και παρακαταθήκη: να μη διευκολύνουμε καμία προδοσία σε βάρος του λαού».

Οικτρά μετανιωμένος εμφανίζεται στο βιβλίο του και για την επιλογή της Ζωής Κωνσταντοπούλου ο Αλέξης Τσίπρας. «Η διαχείρισή της ήταν από τις πλέον επώδυνες εμπειρίες εκείνης της περιόδου. Είχα ήδη μετανιώσει για την πρόταση που της είχα απευθύνει να αναλάβει την θέση της προέδρου της Bουλής σε μια προσπάθεια να δώσουμε εικόνα ανανέωσης και μαχητικότητας».

«Όταν την καλούσα να συζητήσουμε ρεαλιστικές εναλλακτικές για την περίπτωση της πληρους ρήξης με τους εταίρους εκείνη μου απαντούσε με μια αφοπλιστική αοριστία: «Να πάμε στον ΟΗΕ». Κι όταν σχεδόν απελπισμένος την ρωτούσα: «Κι αν πάμε τι ακριβώς θα αλλάξει; Δεν θα έχουν ήδη καταρρεύσει τα δημόσια ταμεία και οι τράπεζες;» εκείνη επανερχόταν σχεδόν πεισματικά: «το χρέος είναι επονείδιστο. Στον ΟΗΕ πρέπει να απευθυνθούμε».

Επίσης, στο βιβλίο κατηγορεί την Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι καθυστερούσε πολύ τις διαδικασίες ως πρόεδρος της Βουλής για να μην περνούν τα μέτρα που ζητούσαν οι δανειστές.