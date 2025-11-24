Μαρινάκης για βιβλίο Τσίπρα: Βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία, δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες

0

«Οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές δεν γελάμε»

Αν ήταν ο κ. Τσίπρας ενεργός πολιτικά θα του αφιέρωνα Καρλ Μαρξ που έχει πει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα. Αλλά επειδή δεν είναι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ενεργός πολιτικά θα τον παραπέμψω σε έναν άλλο Μαρξ τον Γκράουτσο ο οποίος είχε πει όταν παρέλαβε ένα βιβλίο ότι «από την στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια μου δεν έχω σταματήσει να γελάω. Ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Δεν είναι αστείο, γιατί οι πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τους 30 νέους φόρους δεν γελάνε. Οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές δεν γελάμε. Η χώρα και οι πολίτες που φορτωθήκαμε 120 αχρείαστα δισ. δεν γελάμε και ούτε γελάγαμε τότε. Όσοι βίωσαν τις τραγωδίες, όπως για παράδειγμα οι συγγενείς στο Μάτι, δεν γελάνε καθόλου. Όπως και να έχει αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου αστεία. Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία, δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες και όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ, και το ρίχνεις στα βράχια και εδώ το πλοίο είναι μια χώρα, δεν είναι και τόσο έντιμο θεωρώ να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών» πρόσθεσε.

«Δεν είμαι βιβλιοκριτικός, να παρατηρήσω ότι το κοινό δείχνει ένα αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στην περίπτωση του Χάρι Πότερ η εκπαίδευση ήταν δωρεάν. Εμάς η εκπαίδευση μας κόστισε τουλάχιστον 120 δισεκατομμύρια ευρώ» απαντώντας σε ερώτηση για τις πωλήσεις του βιβλίου που συγκρίνονται με αυτές του Χάρι Πότερ.

Σε ερώτηση για τη θέση του κ. Τσίπρα για τις επιθέσεις στη σύζυγό του πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Η συγγνώμη απαιτεί κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του ανθρώπου, τα οποία δεν ξέρω αν υπάρχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάντως, είναι ανατριχιαστικό να παραδέχεται κάποιος τόσο κυνικά ότι επέλεξε να βάλει απέναντί του μια οικογένεια, επειδή τύγχανε η οικογένεια αυτή να ήταν οικογένεια του πολιτικού του αντιπάλου. Και ουσιαστικά είχαμε και με τη βούλα μια παραδοχή για κάτι το οποίο το ξέραμε. Το ξέραμε όλοι. Και τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής και αυτής της λογικής τα εισπράττει πλέον ο κ. Τσίπρας. Και με μια σειρά από εξελίξεις που βλέπουμε και κάποιους ανθρώπους που τώρα δεν είναι φίλοι του και συμμετείχαν σε όλη αυτή την επίθεση».

«Πρέπει να αποφύγουμε δύο λάθη. Και εμείς και όσοι έχουμε δημόσιο λόγο. Το ένα λάθος είναι να ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε, διότι υπάρχουν και ζητήματα ηθικής. Όλα αυτά που έγιναν δεν είναι μόνο πολιτικά, δείχνουν και την ηθική μιας κυβέρνησης. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος κίνδυνος. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται όταν την ξεχνάς. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ο πήχης. Ότι είναι τόσο χαμηλά ο πήχης, ειδικά για εμάς, και εντάξει μωρέ, θα περάσουμε από πάνω, κάποιοι λένε είναι δώρο. Όχι, δεν έχει τόσο χαμηλές απαιτήσεις ο κόσμος. Και ειδικά ο κόσμος ο οποίος περιμένει από εμάς για να μας στηρίξει ξανά. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο τα οποία πρέπει να έχουμε απέναντι. Να μην ξεχάσουμε να θυμίζουμε να απαντάμε. Και το δεύτερο είναι να μην έχουμε τόσο χαμηλά τον πήχη» πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει εμφύλιο στην Αριστερά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «το τι θα κάνει η Αριστερά, εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί καθόλου. Δεν ανήκω σε αυτό το χώρο. Εντάξει, έχει μια παράδοση στις διασπάσεις. Ας τα λύσουν μόνοι τους. Όλοι αυτοί μαζί κατέστρεψαν τη χώρα. Όλοι αυτοί μαζί μας έστειλαν στις ουρές. Ένα κόμμα ήταν όταν είχαν την εξουσία και εκεί έδειξαν και το χαρακτήρα τους. Στη συνέχεια, ως αντιπολίτευση, διασπάστηκαν. Ας τα βρούνε μεταξύ τους, εάν δεν τα βρούνε πρόβλημά τους είναι. Νομίζω ότι ο πρωθυπουργός το μόνο που περιμένει είναι αποτέλεσμα. Αυτό περιμένει η κοινωνία. Περιμένει αποτέλεσμα από την κυβέρνηση, από κάθε υπουργό, από κάθε στέλεχος. Γι' αυτό θα αξιολογηθεί και ο ίδιος και όλοι εμείς. Το έχει πει πάρα πολλές φορές. Δεν κέρδισε κανέναν Τσίπρα και κανέναν άλλον πολιτικό αντίπαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε το 2019 ούτε το 2023.

Την εμπιστοσύνη των πολιτών κέρδισε. Και όταν είσαι εν ενεργεία πρωθυπουργός, την κερδίζεις ξανά με το αποτέλεσμά σου. Το έχω πει πολλές φορές. Οι πολίτες στην κάλπη ζυγίζουν τα θετικά και τα αρνητικά. Στόχος μας είναι όσο πηγαίνουμε στις εκλογές του '27, τα θετικά να είναι όλο και περισσότερα. Γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε και για τίποτα άλλο».

Σε ερώτηση για το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ που θα λάβουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Πρόβλημα είναι να αυξάνεις φόρους και από την άλλη πλευρά ως καθρεφτάκι σε ιθαγενείς να δίνεις κάποια επιδόματα. Αυτό το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση από μας. Αύξησε ή επέβαλε 30 νέους φόρους και κάποιες στιγμές κυρίως προεκλογικά βάφτιζε ως μόνιμα κάποια προσωρινά επιδόματα. Αυτό είναι καταστροφικό για την οικονομία. Το καλό και σωστό είναι να μειώνεις φόρους και να καταργείς. Εμείς έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους και παράλληλα, όχι ως βασική σου πολιτική, να δίνεις κάποια μόνιμα επιδόματα.

Και ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ ότι είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση, όπως και το ένα ενοίκιο πίσω».

«Δεν πανηγυρίζουμε. Αλλά τα 250 ευρώ δεν είναι η μόνη πηγή αύξησης των επόμενων εβδομάδων για τους συνταξιούχους, είναι μια από τις τέσσερις. Οι άλλες τρεις είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, 50% μείωση τώρα και κατάργηση σε ένα χρόνο. Η τρίτη είναι οι ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων. Και η τέταρτη πηγή αύξηση είναι οι μειώσεις φόρων που θα οδηγήσουν σε αυξήσεις συντάξεων. Άρα έχουμε τέσσερις αιτίες που θα δουν αυξήσεις οι συνταξιούχοι» πρόσθεσε.

Επιπλέον αφού υπογράμμισε ότι το κράτος έπαιξε πολλές φορές με τις αγωνίες και τις αντοχές των συνταξιούχων, είπε: «αυτό λοιπόν που έχει σημασία δεν είναι μόνο ότι επιτέλους επιστρέφουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε αυτά τα οποία άνθρωποι αυτοί στερήθηκαν. Είναι ότι τα κάνουμε με έναν τρόπο που αυτές οι κινήσεις δεν είναι με δανεικά, αυτές οι κινήσεις είναι με χρήματα που υπάρχουν και όχι λεφτά που δήθεν υπήρχαν και στη πραγματικότητα δεν υπήρχαν. Έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό. Ναι, χρειάζονται περισσότερα, ναι δικαιολογημένο ο κόσμος ζητάει παραπάνω, αλλά εμείς θα δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε από αυτά τα οποία πραγματικά υπάρχουν και προκύπτουν ως έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας».