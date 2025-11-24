Πολάκης κατά Τσίπρα για την «Ιθάκη»: Λέει ψέματα και ανακρίβειες κι εγώ λεω μόνο αληθειες!

0

«Δεν παίρνω ούτε λέξη πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 2023»

Με ειρωνικό τρόπο σχολίασε ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Παύλος Πολάκης τα αποσπάσματα του βιβλίου του που κυκλοφόρησε σήμερα και στο οποίο ασκεί του ασκεί έντονη κριτική.

Ο πρώην υπουργός, σε ανάρτησή του, αναφέρει πως ο Αλέξης Τσίπρας «λέει πολλά ψέματα και ανακρίβειες», ενώ τονίζει χαρακτηριστικά πως «δεν παίρνω ούτε λέξη πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 2023 που (και καλά) ήταν η αιτία της προσωρινής μου απομάκρυνσης από τα ψηφοδέλτια».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Εκοιλοπόνιε το «βουνο» και ….

Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως….πολλα ..και ανακριβειες…

ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !

Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !

Υγ .(Για αρχη )

Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα) ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια (φωτο 3-4). Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους, μεχρι τους δικαστες, μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!! Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει!».