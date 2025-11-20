Ακαριαία απάντηση της Ελλάδας στη Ρωσία: «Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται»

0

«Είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες»

Σε άμεσο χρόνο και με ακαριαίο τρόπο ήρθε η απάντηση της Αθήνας στις απειλές της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα. Το ΥΠΕΞ τονίζει ότι η Ελλάδα ενεργεί αποκλειστικά βάσει του διεθνούς δικαίου και έχει αυτονόητο δικαίωμα στη σύναψη διακρατικών συμφωνιών, όπως αυτή με την Ουκρανία. «Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών απορρίπτονται αυτοδικαίως», υπογραμμίζουν διπλωματικές πηγές.

Ειδικότερα, διπλωματικές πηγές αναφέρουν: «Η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών. Είναι δε αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας. Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα είχε δηλώσει: «Η Ελλάδα ακολουθεί απέναντι στη Ρωσία μια προκλητική, συγκρουσιακή πορεία, λαμβάνοντας ανοιχτά μη φιλικά μέτρα», είπε. «Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες που έστειλε στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορίζια, Χερσώνα, στην Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων.

Μία ακόμη επιβεβαίωση είναι οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων. Το βήμα αυτό, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες συλλογικά του Δυτικού κόσμου με στόχο να προκαλέσουν την «ήττα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης», έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από την πλευρά μας, και θα υπάρξει επίσης η ανάλογη αντίδραση».