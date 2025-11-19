Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα είναι μια πράξη βαθιά πολιτική

0

«Επέλεξε να μείνει πιστός στις ιδέες του, στον πολιτισμό, στην αγάπη για τον άνθρωπο, στην δημιουργία»

«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ούτε θα γίνουμε ποτέ. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ο Διαμαντής το απέδειξε αυτό με κάθε πράξη του, με κάθε ρανίδα της ύπαρξής του, με τις επιλογές του, με όλα όσα έδωσε στη Πλεύση Ελευθερίας και με την σημερινή πολιτική παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα», δήλωσε νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από το περιστύλιο της Βουλής, για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε: «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Την ώρα που κάποιοι γαντζώνονται σε θέσεις εξουσίας, σε αξιώματα και προνόμια και κάνουν το παν με τους πιο βρώμικους τρόπους για να μη τα χάσουν, ο Διαμαντής επέλεξε να μείνει πιστός στις ιδέες του, στον πολιτισμό, στην αγάπη για τον άνθρωπο, στην δημιουργία και έδειξε τι θα πει τόλμη, καθαρότητα και ακεραιότητα», επισημαίνοντας: «η παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από του βουλευτικό αξίωμα, είναι μια πράξη βαθιά πολιτική, αληθινή και δύσκολη όπως κάθε τι που έχει κάνει αυτός ο μοναδικός ιδιοφυής, σπάνιος άνθρωπος. Είναι μια πράξη που συγκροτεί και αφήνει παρακαταθήκη πολιτική και κοινωνική. Μια πράξη, ασυμβίβαστη, μια πράξη ενός ανθρώπου αδάμαστου που δεν αποδέχεται την βρωμιά που έχει εξαπλώσει το σύστημα της εξουσίας».

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η παραίτησή του, τον τιμά. «Τιμά την Πλεύση Ελευθερίας που την ίδρυσε, την ανέστησε, την συνόδευσε και την τροφοδότησε σε κάθε της βήμα, την έφερε μέσα στη βουλή και την φρόντισε σαν πατέρας που φροντίζει το παιδί του μέχρι να είναι ασφαλές».

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη «για όσα εκπροσωπεί» ο Διαμαντής Καραναστάσης καθώς και για όλα όσα έκαναν μαζί.