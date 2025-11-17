Συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Νόλε για την βελτίωση του τένις στην Ελλάδα

0

«Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωταθλητή του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς και έκανε την εξής ανάρτηση για το Νόλε στο instagram:

«Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά. Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250».