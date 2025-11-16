Πέθανε ο πρώην βουλευτής και υπουργός της ΝΔ, Δημήτρης Σταμάτης

0

Απεβίωσε σε ηλικία 75 χρόνων - Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

Σε ηλικία 75 χρόνων πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε διατελέσει πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δημήτριος Σταμάτης είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993. Ακόμα διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 - 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το 2012 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης στην οποία συμμετείχαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ,.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν υποψήφιος στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ.

Μητσοτάκης: Αποχαιρετώ έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής δήλωση για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη: «Σήμερα με θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Αλλά και έναν ευγενή και διακριτικό άνθρωπο.

Είναι χαρακτηριστικά του Δημήτρη που διαπίστωσα και προσωπικά όταν υπηρετήσαμε μαζί την κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχωριστά χαρίσματα, που θα τον συνοδεύουν πάντα στη μνήμη μας. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».

ΝΔ: «Υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αφοσίωση και εντιμότητα»

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή και Υπουργό Δημήτρη Σταμάτη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη.

Όπως αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση ο πρώην Βουλευτής του κόμματος «γεννήθηκε το 1950 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Από το 1985 έως και το 1993 διατέλεσε Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και επανεξελέγη Βουλευτής Επικρατείας την τετραετία 2015-2019. Από το 2012 έως το 2015 ήταν Υπουργός Επικρατείας στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Διατέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

Και καταλήγει η ανακοίνωσή αναφέροντας ότι «ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αφοσίωση, μαχητικότητα, ήθος και εντιμότητα και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Συλλυπητήρια από Αντώνη Σαμαρά

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη:

«Αντίο Δημήτρη μου! Εφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής. Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο Φίλε! Αντίο Αδελφέ!».