Συνάντηση του Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι

Τα θέματα που συζητήθηκαν

Περίπου δύο ώρες διήρκεσε η συνάντηση του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο κ. Κασσελάκης χαρακτήρισε εξαιρετική τη συζήτηση που είχε με τον Πατριάρχη, τον οποίο χαρακτήρισε έναν φωτισμένο ιεράρχη που αγαπάει τον κόσμο, τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.

Η μακρά συζήτηση περιστράφηκε γύρω από ζητήματα περιβάλλοντος, ειρήνης, πιέσεων που δέχεται η κοινωνία λόγω οικονομικών δυσχερειών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι τεχνολογικές αλλαγές, ο πολιτισμός, η παιδεία και μέσα σε αυτό η θρησκεία.

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε χτες τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πατριάρχη δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επαναλειτουργία της.

Υπενθύμισε ότι πρόσφατα επισκέφθηκε και τη Μονή Σινά και εξέφρασε την πρόθεσή του να στηρίξει το Κίνημα Δημοκρατίας το Οικουμενικό Πατριαρχείο -και σε ευρωπαϊκό επίπεδο- τόσο για την επαναλειτουργία της Χάλκης, αλλά και ευρύτερα για όλα τα ζητήματα που το απασχολούν.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι μας πληγώνει όλους να συγκρούονται οι δύο ορθόδοξοι πληθυσμοί και ζήτησε από την Ευρώπη είναι όσο δυνατό πιο έντονη και διεκδικητική για να υπάρξει επιτέλους ειρήνη στο Ουκρανικό.