Ανδρουλάκης: Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής

«Όλες οι επιλογές σας δημιουργούν νέες κοινωνικές ανισότητες» είπε απευθυνόμενος στον Μητσοτάκη

«Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής. Έχει αγανακτήσει μαζί σας γιατί όλο ανακοινώνετε μέτρα ασπιρίνες ή μέτρα κοροϊδία, που δεν λύνουν κανένα πρόβλημα, με αποτέλεσμα η καθημερινότητα των πολιτών να δυσκολεύει», ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναπτύσσοντας στη Βουλή την επίκαιρη ερώτησή του για την ακρίβεια προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης κατά 34% κυρίως στα τρόφιμα και την αδυναμία των μισών οικογενειών να κάνουν διακοπές, τις δυσκολίες του μικρομεσαίου επιχειρηματία που πνίγεται από τα χρέη και το κόστος ενέργειας και των αγροτών για το κόστος παραγωγής. «Η προπαγάνδα σας συγκρούεται καθημερινά με την πραγματικότητα. Όσα λεφτά και να μοιράζετε στους επικοινωνιακούς σας βραχίονες», πρόσθεσε.

Επιχείρησε, δε, να αποδομήσει την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, μιλώντας για ψέματα, εκ μέρους της, προκειμένου να δικαιολογήσει την ακρίβεια, συμπληρώνοντας ότι ο λαός απαιτεί αξιοπρέπεια. «Γι’ αυτό είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή που θα δώσει στον λαό αυτοπεποίθηση, προοπτική κι αξιοπρέπεια που θα κερδίσει τον φόβο και την ανασφάλεια», σημείωσε.

Ασκώντας αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την κάλεσε να μην πανηγυρίζει για τη μείωση του πληθωρισμού τους τελευταίους τρείς μήνες όταν επί 21 μήνες ήταν από τους υψηλότερους στην ΕΕ, ενώ εξέφρασε έντονη ανησυχία για την εικόνα του δομικού πληθωρισμού, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τρόφιμα και ενέργεια.

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται -με ελάχιστα διαλείμματα- πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», υποστήριξε καταθέτοντας στα πρακτικά και σχετικό πίνακα. «Οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα την ασυδοσία των ολιγοπωλίων που εσείς αφήσατε στο απυρόβλητο. Τηλεπικοινωνίες, ασφάλιση, υγεία, μεταφορές», παρατήρησε και χαρακτήρισε έωλο το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι «οι τιμές ανεβαίνουν επειδή υπάρχει υψηλή ζήτηση». «Δηλαδή η ακρίβεια, κατά την κυβέρνηση, είναι σημάδι επιτυχίας. Μπράβο σας. Το είπε κυνικά και ο πρωθυπουργός: "Όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζε'”», επεσήμανε.

«Το 62% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι "μόλις που τα βγάζουν πέρα", σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωζώνης με αρνητική αποταμίευση γιατί οι πολίτες τρώνε από τα έτοιμα. Ενώ τα ολιγοπώλια θησαυρίζουν, η κυβέρνηση πετά χαρταετό», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης για να υπογραμμίσει: «Εσείς μιλούσατε για "πληθωρισμό της απληστίας" και περιμέναμε να συγκρουστείτε με τα καρτέλ αλλά αντί να συγκρουστείτε, τους χαϊδεύετε και τους προστατεύετε».

Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μίλησε για μέτρα-παρωδία, «όπως τα χρωματιστά τιμολόγια και οι επιστολές χωρίς αντίκρισμα στις Βρυξέλλες, που έχουν την ίδια βαρύτητα με τις επιστολές του Ιησού του κ. Βελόπουλου». «Οι 2.000 κωδικοί προϊόντων που δεν είδαμε να περιλαμβάνουν νωπά τρόφιμα, όπως κόκκινο κρέας, ψάρι, φρούτα αλλά καλούμπες χαρταετού, να αγοράσετε κ. Μητσοτάκη για να δέσετε τον χαρταετό που πετάτε στο θέμα της ακρίβειας εδώ και έξι χρόνια», πρόσθεσε.

«Οι παλινωδίες αυτές είναι το αποτέλεσμα της πίστης σας ότι η αγορά αυτορυθμίζεται για αυτό δεν βάλατε κανόνες για να περιοριστεί η αισχροκέρδεια», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Όλες οι επιλογές σας δημιουργούν νέες κοινωνικές ανισότητες », απάντησε αργότερα ο κ. Ανδρουλάκης στον Πρωθυπουργό, στην ανταπάντησή του στη Βουλή για την ακρίβεια και τόνισε ότι πρέπει να μπουν κανόνες για να περιοριστεί η αισχροκέρδεια και οι ελεγκτικές αρχές να επιβάλλουν πραγματικά πρόστιμα. «Πείτε μας ποια και πόσα πρόστιμα έχετε εισπράξει», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αντέκρουσε τη αρχική κριτική του πρωθυπουργού πως το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει αρκετά από τα μέτρα της κυβέρνησης. «Ψηφίζουμε μέτρα που θεωρούμε ότι είναι σωστά και προφανώς όταν το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη κυβέρνηση θα εφαρμόσει τα μέτρα που προτείνει», πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι είναι τρεις φορές πάνω οι τιμές από το χωράφι στο ράφι σε σειρά προϊόντων. «Κερδίζουν οι μεσάζοντες. Επιτρέψατε το πάρτι στα μονοπώλια», υπογράμμισε και ζήτησε εξηγήσεις γιατί κατέβηκε η σελίδα του e katanalotis και κατέθεσε τη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή.

Επίσης σημείωσε ότι η κυβέρνηση έκανε μια τρύπα στο νερό στο ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας αφού αγνόησε τις προτάσεις- λύσεις του ΠΑΣΟΚ που βασίστηκαν σε ευρωπαϊκές πρακτικές, ενώ χαρακτήρισε κοροϊδία τα μέτρα για τη μείωση των επιτοκοίων.

Επισήμανε ακόμη ότι ο μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι επικαλούμενος πρόσφατα στoιχεία της Eurostat όπου η Ελλάδα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, είναι δεύτερη από το τέλος.