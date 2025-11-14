Μητσοτάκης: Πρέπει να έχουμε το θάρρος να συγκρουστούμε και να πούμε αλήθειες – Έχω υπογράψει ένα 4ετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό

0

«Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι από αυτά που θα διαβάσω»

«Σέβομαι και εκτιμώ τον Γιάννη Μπέζο και γιατί είναι ενεργός πολίτης. Κάθε λαός είναι προϊόν της ιστορικής του διαδρομής. Έχουμε ξεχωριστή θέση χωρίς αυτό να συνεπάγεται μία αυτάρεσκη ελληνική ιδιαιτερότητα.

Το ελληνικό έθνος έχει ιστορία 200 ετών, ο ελληνισμός και η γλώσσα μας, όμως, μία πορεία χιλιάδων ετών.

Έχει σημασία η αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας. Ύστερα από μεγάλη προσπάθεια αναγνωρίστηκε από την UNESCO η 9η Φεβρουαρίου ως παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Την κρίσιμη στιγμή η Ελλάδα βρέθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και αυτό το πιστώθηκε. Δεν πρέπει να παραδοθούμε σε μία αίσθηση απαισιοδοξίας, αντιλαμβάνομαι γιατί τα νέα παιδιά αισθάνονται σήμερα εγκλωβισμένα, είναι ανάγκη η οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου, που θα δίνει ρεαλιστική ελπίδα και προοπτική στους νέους. Αυτή δεν είναι δουλειά μόνο των πολιτικών, αλλά και όλων όσοι βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα», τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση, που είχε νωρίτερα με τον Γιάννη Μπέζο, στο πλαίσιο του συνεδρίου, που διοργανώνουν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα με τίτλο «Greece Talks 2025 - The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection».

«Η προσαρμοστικότητα, η διαχείριση του απρόοπτου είναι η σημαντικότερη αρετή του σήμερα. Οι πολιτικοί εκλέγονται από τους πολίτες και αυτοί επιλέγουν ανάμεσα στους διαθέσιμους» τόνισε στη συνέχεια της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε: «Ως πρωθυπουργός έχω υπογράψει ένα 4ετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό, αυτός και μόνον αυτός έχει τη δυνατότητα να το ανανεώσει ύστερα από 4 χρόνια».

Είπε ακόμα ότι το ζητούμενο είναι πόσο μπορούν να προσαρμοστούν οι πολίτικοί στις νέες συνθήκες, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να είναι μόνο δέκτες εξωτερικών ερεθισμάτων, αλλά και διαμορφωτές των εξελίξεων.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους μπορεί να μειώσει την πιθανότητα του ρουσφετιού. Το ίδιο συμβαίνει με την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα που να πληρώνονται όσοι δικαιούνται, αφετέρου θα έχουμε δικαιοσύνη, και θα έχουμε φτιάξει ένα σύστημα που θα στερήσει από κάποιον πολιτικό να χρησιμοποιήσει ένα στρεβλό σύστημα προς όφελός του. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που πρέπει να το αναγνωρίσουμε» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός και επισήμανε ότι στο σημερινό τοξικό περιβάλλον της δολοφονίας χαρακτήρων από τρολς του διαδικτύου πείτε μου εσείς ποιος νέος άνθρωπος που έχει προοπτικές και επιλογές θα επιλέξει να πάρει λιγότερα χρήματα και να υποστεί τη βάσανο της δημόσιας διαπόμπευσης και να επιλέξει την πολιτική. «Είναι ψεύτικος ο διαχωρισμός ανάμεσα στον πολιτικό και τον τεχνοκράτη, εγώ πιστεύω πως είμαι και τα δύο», τόνισε ο πρωθυπουργός και σημείωσε ότι «πρέπει να έχουμε το θάρρος να συγκρουστούμε και να πούμε αλήθειες. Είμαι ικανοποιημένος γιατί έφερα στη Νέα Δημοκρατία τεχνοκράτες, που έγιναν κατόπιν πολιτικοί, πάντα θέλω και χρειάζομαι νέους ανθρώπους».

«Υπάρχουν προβλήματα στην ψυχική υγεία των παιδιών από την κατάχρηση των social media»

«Η νέα γενιά δεν ενημερώνεται από την τηλεόραση. Ο τρόπος με τον οποίο είμαστε εξαρτημένοι από το τηλέφωνο μας μάς εμποδίζει να σκεφτούμε να γράψουμε και να διαφωνήσουμε, είναι κάτι που επηρεάζει και τη διδακτική διαδικασία» είπε ο πρωθυπουργός.

«Για μένα το TikTok ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Πολλοί μου έλεγαν πως από κοντά είσαι πολύ διαφορετικός, οι νέοι αναζητούν την αυθεντικότητα και αυτό μου το προσέφερε το TikTok. Μου έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τη νέα γενιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω σε ένα σχολείο και να ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό και να μη μου απαντήσουν τα ντολμαδάκια. Ποιος όμως ελέγχει τον αλγόριθμο του TikTok; Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη Δημοκρατία μας. Ναι δεν μπορούμε να πούμε πως θα επικοινωνήσουμε με τη νέα γενιά, εάν δεν αντιληφθούμε με ποιο τρόπο επικοινωνεί η νέα γενιά. Από την άλλη, υποκατάστατο για την προσωπική επαφή δεν έχω βρει ακόμα. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα από την κατάχρηση των social media, που άπτονται της ψυχικής υγείας των παιδιών και είναι κάτι, που θα απαιτήσει και κυβερνητική παρέμβαση» είπε ο πρωθυπουργός.

«Χρειάζεται διάλογος με την κοινωνία για να γίνουν αλλαγές στην Παιδεία»

Όταν έχεις ένα εθνικό σύστημα Παιδείας έχεις βασικές παραμέτρους και μία υποχρέωση να εκσυγχρονίζεις το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να το κάνεις πιο ενδιαφέρον, είπε στη συνέχεια της συζήτησης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προσέθεσε ότι «έχουμε κάνει αρκετά βήματα ως προς αυτό για παράδειγμα και με τους διαδραστικούς πίνακες. Τι θα πρέπει να κάνει το σχολείο; Να κινητοποιήσει την περιέργεια. Απαγορεύσαμε τα κινητά, ήμασταν από τις πρώτες χώρες και όμως το καταφέραμε. Πάνω από όλα το σχολείο πρέπει να προσφέρει εμπειρίες. Η υπουργός Παιδείας θα παρουσιάσει σε δύο εβδομάδες μία σειρά επιλογών για το πώς το Λύκειο δεν θα μετατρέπεται σε ένα εργοστάσιο παραγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να πούμε τι θα κάνουμε με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι σαφές ότι αυτός είναι ένας αδιάβλητος και αξιοκρατικός θεσμός. Μη σπεύσουμε να πετάξουμε στον Καιάδα και να απορρίψουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, χρειάζεται διάλογος με την κοινωνία για να γίνουν αυτές οι αλλαγές».

«Να κρατήσουμε τα θετικά από την παράδοση»

«Η κοινωνική καταξίωση μπορεί να συνδέεται με προγράμματα σπουδών που δεν θα προσφέρουν επαγγελματική αποκατάσταση. Η τεχνική εκπαίδευση δεν είναι παιδί ενός κατώτερου Θεού, προσφέρει πραγματικές επαγγελματικές ευκαιρίες, ωστόσο, από την ελληνική οικογένεια αντιμετωπίζεται ακόμη ως κάτι υποδεέστερο και αυτό είναι ένα στερεότυπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εάν μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάνουν κάτι εκτός σχολείου είναι αθλητισμός, πολιτισμός και ταξίδια. Σε μία εποχή που οι άνθρωποι αναζητούν περισσότερο εμπειρίες παρά αγαθά αυτό μπορεί να βελτιώσει και το τουριστικό μας προϊόν. Πριν από 40 χρόνια έκανα με δύο φίλους μου το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες, θυμάμαι κάθε ημέρα από αυτές», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στη συζήτηση του με τον Γιάννη Μπέζο, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greece Talks 2025 - The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης και σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για «εγκλήματα τιμής» ο πρωθυπουργός είπε: «Εγώ είμαι Κρητικός μεγάλωσα με την εμπειρία της χρήσης του όπλου για λόγους διασκέδασης, ή ότι είναι τιμητικό. Μου προκαλούσε πάντα μία απορία, είναι λίγο πρωτόγονο έθιμο. Πλέον η οργανωμένη πολιτεία αυτό δεν μπορεί να το ανεχτεί, επιδεικνύουμε σε αυτό μηδενική ανοχή. Τα όπλα δεν είναι για να πυροβολούμε στον αέρα. Άκουσα τον κ. Ανδρουλάκη να μιλά για έγκλημα τιμής, πρόκειται περί στυγνής δολοφονίας και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Επί σειρά ετών μία ανάλογη νοοτροπία επιχειρούσε να δώσει πολιτική νομιμοποίηση στην εγχώρια τρομοκρατία. Οι κοινωνίες εκπαιδεύονται και αλλάζουν. Να κρατήσουμε τα θετικά από την παράδοση. Το κράτος έχει τη δυνατότητα να επιβάλει και να αλλάζει συμπεριφορές».

Αναφερόμενος στο δημογραφικό ο πρωθυπουργός είπε ότι «οι δημογραφικές τάσεις της Ελλάδος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά επιβεβαιώνει τους δείκτες του δυτικού κόσμου. Είναι πραγματικότητα ότι οι νέοι γεννούν λιγότερα παιδιά, είναι και οικονομικό το ζήτημα, αλλά όχι μόνον οικονομικό. Από την άλλη αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, γιατί η αναβάθμιση της περίθαλψης οδηγεί στο αποτέλεσμα να ζούμε καλύτερα και περισσότερο. Η διαχείριση μιας κοινωνίας που μεγαλώνει, το συνταξιοδοτικό, η χρηματοδότηση της υγείας είναι σημαντικές προκλήσεις. Η ζωή δε σταματά από τη στιγμή που θα βγεις στη σύνταξη».

Αναφερόμενος στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ο πρωθυπουργός είπε: «Έχω πάρα πολλά βιβλία πάνω στο γραφείο μου, που περιμένουν να τα φυλλομετρήσω, δε νομίζω πως το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι από αυτά που θα διαβάσω, σίγουρα θα πληροφορηθώ για το περιεχόμενο του, ξέρετε έχω σκληρή πολιτική άποψη για όλα όσα περιγράφονται στο βιβλίο. Θα αφήσω σε άλλους το έργο της αποδόμησης του συγκεκριμένου βιβλίου. Έχω πάντα μια επιφύλαξη με πολιτικούς, που αγχώνονται να διαχειριστούν την υστεροφημία τους, ιδίως όταν μιλούν σε τρίτο πρόσωπο τότε αρχίζω να προβληματίζομαι. Το πώς διαχειρίζεσαι μία κρίση εκείνη τη στιγμή νομίζω πως είναι ένα ενδιαφέρον βίωμα. Η ζωή μετά την πολιτική μπορεί να έχει πολλά ενδιαφέροντα κεφάλαια. Την ιστορία σου τη γράφεις, όσο είσαι στην πολιτική, εάν σε πιάνει άγχος να ξαναγράφεις την ιστορία σου μάλλον κάτι δεν έκανες καλά».