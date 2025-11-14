Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πάντα πρώτη η ΝΔ και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Τι ποσοστά παίρνουν Τσίπρας και Σαμαράς
Η Opinion Poll πραγματοποίησε δημοσκόπηση για το Action24, με τις απαντήσεις να δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι πρώτο κόμμα και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:
Νέα Δημοκρατία: 30,2%
ΠΑΣΟΚ: 13,7%
Ελληνική Λύση: 10,7%
Πλεύση Ελευθερίας: 9%
ΚΚΕ: 8,1%
Φωνή Λογικής: 4,5%
ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%
ΜέΡΑ 25: 3,4%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%
Νίκη: 2,5%
Νέα Αριστερά: 1,2%
Σπαρτιάτες: 1,2%
Άλλο κόμμα: 8,6%
Επίσης, σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά είναι τα εξής:
Νέα Δημοκρατία: 24%
ΠΑΣΟΚ: 11%
Ελληνική Λύση: 8,6%
Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%
ΚΚΕ: 6,5%
Φωνή Λογικής: 3,6%
ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%
ΜέΡΑ 25: 2,7%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%
Νίκη: 2%
Νέα Αριστερά: 1%
Σπαρτιάτες: 1%
Άλλο κόμμα: 6,9%
Κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά
Μεταξύ άλλων οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν θα στηρίξουν τυχόν κόμμα που μπορεί να δημιουργεί από τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Αντώνη Σαμαρά.
Στην περίπτωση να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας κόμμα, το 8,9% θα το ψήφιζε σίγουρα, το 21,1% θα μπορούσε, ενώ το 65,7% είναι αρνητικό.
Στη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 3,5% θα ψήφιζε σίγουρα, το 16,9% θα μπορούσε, ενώ το 75,6% δεν θα ψήφιζε ποτέ.
Οι ενεργειακές συμφωνίες
Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία της ΑΚΤΟΡ – ΔΕΠΑ με την Venture Global, το 56,7% θεωρεί ότι είναι πολύ και αρκετά σημαντική.
Επιπλέον, το 67,9% θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντικό ότι για πρώτη φορά ξεκινούν ερευνητικές γεωτρήσεις για την αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων υποθαλάσσιου φυσικού αερίου βορειοδυτικά της Κέρκυρας, σε συνεργασία με την Exxon Mobil.