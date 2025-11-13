ΠΑΣΟΚ: Η σημερινή φιέστα για την παράδοση τριών αεροσκαφών αποτελεί μια ακόμη επικοινωνιακή βιτρίνα της κυβέρνησης Μητσοτάκη

0

«Παρουσιάζεται ως “άλμα στην ανθεκτικότητα”, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για άλλο ένα έργο χωρίς υποδομή»

«Η σημερινή φιέστα στα Μέγαρα για την παράδοση τριών αεροσκαφών Diamond 62 MPP, αποτελεί μια ακόμη επικοινωνιακή βιτρίνα της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση τους οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι «παρουσιάζεται ως “άλμα στην ανθεκτικότητα”, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για άλλο ένα έργο χωρίς υποδομή, χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και χωρίς δυνατότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων του».

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κόμματος, Ανδρέας Πουλάς και ο τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλης Χάλαρης, αναφέρουν ότι τα συγκεκριμένα αεροσκάφη μπορούν να συλλέγουν δεδομένα και εικόνες σε πραγματικό χρόνο, όμως ρωτούν «σε ποιο δίκτυο θα τα στείλουν;». Τονίζουν ότι «η κυβέρνηση έχει ήδη απεντάξει από το Ταμείο Ανάκαμψης δύο κρίσιμα έργα που ήταν απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία τους:

-Το “Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης”.

-Και την “Εθνική Βάση Δεδομένων - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης”, ύψους 21,6 εκατ. ευρώ».

Αναφέρουν δε, ότι είναι η ίδια κυβέρνηση που «απένταξε τα 13 ΠΕΚΕΠ, κόμβους κρίσιμης διαλειτουργικότητας για τη διαχείριση κρίσεων», που απέτυχε να αναβαθμίσει τα Canadair, με αποτέλεσμα φέτος να πετάξουν μόλις 9 από τα 24 διαθέσιμα και που «τώρα απαξιώνει ακόμη ένα έργο που θα μπορούσε να σώσει ζωές και περιουσίες, μετατρέποντας τα νέα αεροσκάφη σε "τεχνολογικά παλιοσίδερα" χωρίς επιχειρησιακό οικοσύστημα».

Υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» λειτουργεί ως διαχειριστής έργων βιτρίνας, χωρίς στρατηγική, χωρίς σχέδιο, χωρίς λειτουργική ενσωμάτωση» και πως «όταν απουσιάζει το ενιαίο δίκτυο δεδομένων, η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα και ο σύγχρονος συντονισμός, καμία "πτήση επίδειξης" δεν μπορεί να σβήσει τις φλόγες ούτε να σώσει ζωές».

Οι κκ Πουλάς και Χάλαρης τονίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ «έχει καταθέσει πλήρη, εφαρμόσιμη πρόταση για ένα νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας, ριζικά διαφορετικό από το σημερινό πελατειακό μόρφωμα:

- Ενιαίο Σύστημα Διοίκησης Κρίσεων (ICS-GR) και ψηφιακό "Crisis Dashboard" με real-time δεδομένα.

- Ταμείο Πρόληψης και 'Αμεσης Αποκατάστασης, με απευθείας πόρους σε Δήμους και Περιφέρειες.

- Ψηφιακά εργαλεία πρόληψης με τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορική παρακολούθηση και έγκαιρη ειδοποίηση.

- Ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντών, ώστε να μη δίνουν μάχες με άδεια χέρια.

Διαφάνεια και λογοδοσία, για να σταματήσει ο φαύλος κύκλος της αναποτελεσματικότητας και της σπατάλης».

Αναφέρουν εν κατακλείδι ότι «η Ελλάδα χρειάζεται Πολιτική Προστασία με σχέδιο, όχι επικοινωνία. Με πρόληψη, όχι φιέστες. Με αποτελέσματα, όχι εγκαίνια για το «θεαθήναι» και πως «η χώρα δεν αντέχει άλλη μια "επιχείρηση εντυπώσεων"», αλλά «μόνο αλήθεια, επαγγελματισμό και σοβαρότητα κι αυτό είναι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για την επόμενη μέρα».