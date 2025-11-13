Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»

0

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συνάντηση «τιμή» και «ευλογία », σημειώνοντας πως ανυπομονεί για μια καρποφόρα σχέση με την εκκλησία της Ελλάδας.

Στο Μέγαρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για να συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, έφτασε λίγο μετά τις 12:00 η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Το μεσημέρι της Πέμπτης η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πέρασε το κατώφλι της αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου είχε την πρώτη επίσημη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως σκοπεύει να παρακολουθεί τις λειτουργίες και τις δράσεις της εκκλησίας, ενώ αποκάλυψε πως, όταν της προτάθηκε να αναλάβει τα καθήκοντα στην Ελλάδα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, η οποία, όπως είπε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να έρθει στη χώρα μας.

Η πρέσβειρα αναφέρθηκε και στον 19χρονο γιο της, ο οποίος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που συνάντησε η μητέρα του τον Αρχιεπίσκοπο, όπως είπε. Από την πλευρά του ο αρχιεπίσκοπος της ευχαρίστησε θερμά.

«Ο Θεός να σας ευλογεί, είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω», είπε η πρέσβειρα στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος απάντησε: «Καλώς ορίσατε και να περάσετε καλά στην Ελλάδα».