Γερουλάνος: Η μεγάλη πρόκληση του ΠΑΣΟΚ είναι αυτός ο πληθυσμός που έχει εμπιστευτεί το κόμμα στο παρελθόν και σήμερα μένει στο σπίτι του την ώρα της κάλπης

«Ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα της κρίσης»

«Η μεγάλη πρόκληση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι το ένα ποσοστό της Αριστεράς ή της Δεξιάς που μπορεί να πάρει ή να χάσει. Είναι αυτός ο πληθυσμός που έχει εμπιστευτεί το κόμμα στο παρελθόν και σήμερα μένει στο σπίτι του την ώρα της κάλπης», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Ο ίδιος, μιλώντας την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στο Action24, ανέφερε: «Η αποχή από τις εκλογές στην Ελλάδα πλέον είναι ένας στους δύο Έλληνες. Από αυτόν τον πληθυσμό, σχεδόν το μισό ποσοστό είχε εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να πήγαν σε άλλα κόμματα για λίγο, να δοκίμασαν κάτι άλλο και τελικά να μην τους βγήκε και να γύρισαν πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν από εμάς, σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να μιλήσουμε. Δεν κοιτάζω τόσο πολύ τι συμβαίνει τριγύρω, με νοιάζει ο στόχος που έχουμε βάλει ως ΠΑΣΟΚ».

Στη συνέχεια, όπως εξήγησε ο Παύλος Γερουλάνος: «Ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα της κρίσης. Η μία είναι η οικονομική κρίση, η κρίση που υπάρχει στην αγορά δηλαδή, με την ακρίβεια που δεν φτάνει το εισόδημά σου. Έχουμε επίσης την κρίση στα εξωτερικά θέματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Σε όλα αυτά μπορούμε απλά να εκφράσουμε με λόγια τι πιστεύουμε. Η μία κρίση στην οποία μπορούμε να δείξουμε με πράξεις αυτά που πιστεύουμε, είναι η κρίση των θεσμών».

«Σήμερα, στις περισσότερες δυτικές δημοκρατίες ανεβαίνουν λαϊκιστικά κόμματα, υπάρχει μια δυσφορία στον κόσμο και συρρικνώνουν τη δημοκρατία, απαξιώνουν τους θεσμούς. Είναι η γνωστή αντίδραση της συντήρησης της κοινωνίας, απέναντι σε οποιαδήποτε στιγμή στριμώχνεται. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτά τα θέματα στον λαό. Σε αυτή τη φόρμουλα, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει την ακριβώς αντίθετη θέση. Και εδώ τού δίνεται η ευκαιρία να δείξει, ότι αυτά που λέει τα εννοεί», σημείωσε.

«Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε "έκρηξη" δημοκρατίας τώρα. "Έκρηξη" δημοκρατίας σημαίνει ότι από εκεί που είσαι κάνεις ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Αυτή την ώρα ένα συνέδριο σού δίνει την ευκαιρία να κάνεις αλλαγές στο καταστατικό, στον τρόπο που λειτουργείς, στο πώς παίρνεις θέση», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι «ακόμη και ένα εξαιρετικά δημοκρατικό κόμμα, κεντροαριστερό -δεν μου αρέσει πολύ ο όρος, αλλά ας το πούμε έτσι- στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, μπορεί να κάνει μια "έκρηξη" δημοκρατίας».

«Κάναμε μια πρώτη σύσκεψη για το συνέδριο και εκεί τοποθετήθηκαν όλα τα στελέχη με πολύ εποικοδομητικό τρόπο για το πώς τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Ένα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι στη λειτουργία του κόμματος», εκτίμησε, αναφερόμενος στην πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Χαριλάου Τρικούπη.