Γκίλφοϊλ: «Είναι μεγάλη μου τιμή να υπηρετώ ως πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα»

Η Αμερικανίδα πρέσβης δημοσίευσε στα social media στιγμιότυπα από τις πρώτες της ημέρες ως πρεσβευτής στην Αθήνα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μοιράστηκε το βράδυ της Πέμπτης στιγμιότυπα από τις πρώτες της ημέρες στην Ελλάδα ως πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες στιγμές που αναφέρει είναι η τελετή παρουσίασης των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και η συνάντησή της με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η ανάρτηση της:

«Αυτή την εβδομάδα είχα την τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο της Αθήνας. Είναι μεγάλη μου τιμή να υπηρετώ ως πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, έπειτα από τον διορισμό μου από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ανυπομονώ να συμβάλω στην περαιτέρω ενίσχυση της διαχρονικής φιλίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα».