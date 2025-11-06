Γεωργιάδης: Είμαι υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής – Μου αρέσει το αμερικανικό μοντέλο

0

«Μου φαίνεται αδιανόητο να συζητάμε για βεντέτες το 2025»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε για το ζήτημα της οπλοκατοχής με αφορμή τη φονική βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης. Όπως είπε, θεωρεί αδιανόητο το 2025 να υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που λειτουργούν «σαν να ζουν στον 19ο αιώνα».

«Έχω εκπλαγεί που υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που ζουν ακόμα έτσι. Μου φαίνεται αδιανόητο να συζητάμε για βεντέτες το 2025», ανέφερε.

Ο κ. Γεωργιάδης, στη συνέχεια, μιλώντας στο Open, δήλωσε υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής. «Εμένα μου αρέσει το αμερικανικό μοντέλο, αυτή είναι η άποψή μου. Μου αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας, δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί. Αυτό όμως που γίνεται στην Κρήτη δεν έχει σχέση, εκεί τα όπλα είναι παράνομα», είπε.

Πρόσθεσε ακόμη πως του αρέσει «οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους».

«Είναι προσωπική μου άποψη, όχι της κυβέρνησης. Αλλά στη Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε σταλινικό κόμμα, μπορούμε να έχουμε προσωπικές απόψεις… μας επιτρέπεται αυτό», κατέληξε ο υπουργός.