Την πρέσβη των ΗΠΑ, Γκίλφοϊλ, δέχθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών ο Γεραπετρίτης

0

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ

Την νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δέχθηκε σήμερα στις 2 το μεσημέρι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η κυρία Γκίλφοϊλ νωρίτερα επέδωσε τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο υπουργός Εξωτερικών και η Αμερικανίδα πρέσβης συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.