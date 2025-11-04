Γεωργιάδης: Πολλοί με θεωρούν «τοξικό», αλλά το μεγαλύτερο μέρος του νομοσχεδίου μας για την Υγεία είχε διακομματική στήριξη

0

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή για το τελευταίο ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, επισημαίνοντας ότι, παρά τις έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, η πλειονότητα των διατάξεων συγκέντρωσε διακομματική αποδοχή. Ο ίδιος τόνισε ότι τα στοιχεία της ψηφοφορίας αντικρούουν τις επικρίσεις που δέχεται περί «τοξικότητας» και «εξυπηρέτησης συμφερόντων», αποδεικνύοντας, όπως είπε, πως τα περισσότερα άρθρα του νομοσχεδίου υπερψηφίστηκαν και από την αντιπολίτευση.

Απαντώντας στις επιθέσεις που δέχεται για το ύφος και τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την πολιτική του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι πολλοί τον χαρακτηρίζουν «τοξικό» ή «συγκρουσιακό», ενώ τον κατηγορούν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας «καταρρέει» και ότι «εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα». Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, τα επίσημα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στη Βουλή αποδεικνύουν πως μεγάλο μέρος των άρθρων του νομοσχεδίου στηρίχθηκε από όλα σχεδόν τα κόμματα, με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζουν θετικά σε πολλές διατάξεις.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Πολλοί με θεωρούν “τοξικό” πολιτικά, συγκρουσιακό κ.λπ. Στο Υπουργείο Υγείας με αποκαλούν “Υπουργό έμπορο της Υγείας”, λένε ότι “το ΕΣΥ καταρρέει” και ότι “εξυπηρετώ συμφέροντα”. Χθες εξέτασα τις ψήφους ανά κόμμα στο τελευταίο ερανιστικό μας νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Παραθέτω το σύνολο των ψήφων ανά άρθρο και ανά κόμμα, καθώς και αναλυτικά τι ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το συμπέρασμα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του νομοσχεδίου μας είχε διακομματική στήριξη. Σχεδόν όλα τα κόμματα ψήφισαν αρκετά άρθρα, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ τα περισσότερα.

Αν ακούγατε τη συζήτηση στη Βουλή, θα νομίζατε ότι καταστρέφουμε τα πάντα, όμως στην ψηφοφορία δεν μπορούσαν να πουν “όχι” σε αυτονόητα πράγματα. Όσα κάνουμε στο Υπουργείο Υγείας είναι κατά βάση αυτονόητα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη θετική τους ψήφο και σας καλώ να μην δίνετε μεγάλη σημασία στις πολιτικές μας συγκρούσεις, που πολλές φορές έχουν δόση αναγκαστικής διαφωνίας για τις εντυπώσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε στο Υπουργείο Υγείας να επιδιώκουμε λύσεις με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση».