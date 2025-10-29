Το μήνυμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου: Τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα

0

«Αδιάσπαστος ο δεσμός των δύο μεγάλων εθνών μας»

«Η Ημέρα του "ΟΧΙ" αποτελεί μια διαχρονική υπενθύμιση ότι η ελευθερία κερδίζεται με θάρρος, όχι με άνεση», είπε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή την 28η Οκτωβρίου.

Η ίδια σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, έγραψε:

«Όταν η Ελλάδα είπε "ΟΧΙ" στην τυραννία, είπε "ΝΑΙ" στην πίστη, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου».

«Σήμερα, τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον αδιάσπαστο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας», συμπλήρωσε.