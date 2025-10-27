Δένδιας: Η Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτει επαρκή δύναμη αποτροπής για να διατυπώσει αυτόνομο λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο

0

Η ημερήσια διαταγή του ΥΕΘΑ για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Ειδικότερα, αναφέρει ο κ. Δένδιας:

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι και Πολιτικό Προσωπικό,

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ορόσημο της Εθνικής μας Συνέχειας.

Οι Εθνικές Επέτειοι και οι παρελάσεις αποκτούν αξία όταν λειτουργούν ως μηχανισμοί προβολής του Ιστορικού Παραδείγματος και του Εθνικού Αφηγήματος.

Αυτό που τιμάμε σήμερα είναι η επιλογή στάσης ζωής και εθνικής αξιοπρέπειας.

Πριν από 85 χρόνια, οι προγονοί μας τοποθετήθηκαν κάθετα απέναντι στον επελαύνοντα Φασισμό και Ναζισμό, πέραν κάθε συσχετισμού και ρεαλισμού.

Διατυπώθηκε, με το «ΟΧΙ», η βούληση του Έθνους να παραμείνει ελεύθερο, υπερασπιζόμενο τις αξίες που καθοδηγούν διαχρονικά την εθνική μας πορεία.

Εκφράστηκε η συλλογική θέληση αντίστασης.

Και κατέθεσαν πολλοί από τους προγόνους μας, το πολυτιμότερο αγαθό, τη ζωή τους, ως τίμημα αυτής της στάσης και αυτής της απόφασης.

Ο Ελληνικός Λαός με συναίσθηση της ιστορικής του συνέχειας, θα επαναδιατυπώνει το «ΟΧΙ» ως αυτονόητη απάντηση στις προσπάθειες αμφισβήτησης της Εθνικής Κυριαρχίας και των προβλεπόμενων από το Διεθνές Δίκαιο Κυριαρχικών μας Δικαιωμάτων.

Στη βάση αυτής της αντίληψης, η Πατρίδα μας πορεύεται με πυξίδα: τιμά το παρελθόν και διαμορφώνει το μέλλον.

Με την «Ατζέντα 2030» ως οδικό χάρτη βαθιάς μεταρρύθμισης, με τη νέα Δομή Δυνάμεων, τον 12ετή Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών, την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής και το οικοσύστημα καινοτομίας, οικοδομούμε αδιαμφισβήτητα τις πιο ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της Νέας Ελλάδας.

Για να μπορούμε να στηρίξουμε οποιοδήποτε «ΟΧΙ» θα χρειαστεί να διατυπωθεί στο μέλλον.

Διότι δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες.

Οι καιροί που έρχονται είναι αδυσώπητοι.

Για να μπορέσει η Ελλάς να διατυπώσει αυτόνομο Εθνικό λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή Εθνική δύναμη Αποτροπής.

Σε κάθε άλλη περίπτωση την αναμένει φιλανδοποίηση και διαρκής υπόκυψη στις βουλήσεις των ισχυρών.

Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, ο Ελληνικός λαός θα αντικρίσει το πρώτο απτό αποτύπωμα των Ενόπλων Δυνάμεων της Νέας Εποχής.

Είναι η πραγμάτωση μιας στρατηγικής που είναι θεμελιωμένη στην Εθνική παράδοση και εδράζεται στη γνώση, στην τεχνολογία και στον άνθρωπο — στο τρίπτυχο που συγκροτεί τη νέα ταυτότητα των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

Η στρατηγική αυτή είναι δυνατόν να εφαρμοστεί χάρη σε εσάς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετείτε με αφοσίωση και επαγγελματισμό την αποστολή σας.

Σε κάθε έναν και κάθε μία από εσάς που υπηρετείτε στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκφράζω τον βαθύτατο σεβασμό και την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη για την ανιδιοτελή προσήλωση στο συνταγματικό σας καθήκον.

Αποτελείτε τη ζωντανή εγγύηση της Εθνικής Ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας του Ελληνικού Έθνους.

Εμπνεόμενοι από το παράδειγμα του 1940, συνεχίστε να υπηρετείτε με συνέπεια, πειθαρχία, σθένος και επίγνωση ευθύνης.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940.

Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Ζήτω το Έθνος».