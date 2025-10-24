Δούκας: «Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται»

0

«Η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση» κατά τον δήμαρχο Αθηναίων

Με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook, ο Χάρης Δούκας αναφέρει πως την ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν τον έχει πλέον ο δήμος Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε συγκεκριμένα:

«Συναντήθηκα σήμερα (σ.σ. την Πέμπτη) με τον Υπουργό Εθνικής 'Αμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».

Λίγη ώρα αργότερα ο κ. Δούκας ανέφερε:

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του 'Αγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται».