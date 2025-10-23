Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

0

Σε αντιπαράθεση με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την φροντίδα του Μνημείου

«Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του 'Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον δήμο Αθηναίων. Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων ότι κατ' αυτόν "η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση", το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα», τονίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Κατά τούτο, προστίθεται στην ανακοίνωση, «το υπουργείο θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί. Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Δούκας: «Από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση»

Με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook, ο Χάρης Δούκας αναφέρει πως την ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν τον έχει πλέον ο δήμος Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε συγκεκριμένα:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής 'Αμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».

Λίγη ώρα αργότερα ο κ. Δούκας ανέφερε:

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του 'Αγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται».