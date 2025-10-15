Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Ζελένσκι

0

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ουκρανό ομόλογό του για τη Σύνοδο Κορυφής που έγινε για την Γάζα

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το διήμερο 23 - 24 Οκτωβρίου, τέθηκαν επί τάπητος κατά τηλεφωνική επικοινωνία που είχε, νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Ζελένσκι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.