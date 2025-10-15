Γεωργιάδης για παιδοχειρουργικό τμήμα του Παίδων: Η ανησυχία για το κλείσιμο του είχε προκαλέσει χαμό, η αναβάθμιση περνάει αδιάφορα

0

Ο υπουργός Υγείας εγκαινίασε τα ανακαινισμένα εργαστήρια του Καρδιολογικού Τμήματος του νοσοκομείου

Τα ανακαινισμένα εργαστήρια του Καρδιολογικού Τμήματος του Παίδων «Αγία Σοφία» εγκαινίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης και με μία ανάρτησή του στο Χ απάντησε σε όσους έλεγαν πως θα κλείσει το παιδοχειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου.

Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, η νέα μονάδα ανακαινίστηκε με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και αισθητικής, με τον ίδιο να ευχαριστεί τον Αθανάσιο Μαρτίνο που έκανε τη δωρεά, τον διευθυντή της μονάδας που «έδωσε μάχη», τον πρώην διοικητή των νοσοκομείων Παίδων, Μανώλη Παπασάββα και τον σημερινό διοικητή, Αναστάσιο Μίχα που «είναι κυριολεκτικά από πάνω».

«Πριν από μερικά χρόνια γινόταν χαμός, διότι υπήρχε η ανησυχία ότι θα έκλεινε το Παιδοχειρουργικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία". Σήμερα μετά από πολλές προσλήψεις που κάναμε στο τμήμα αυτό, προκηρύξεις που τρέχουν για νέες προσλήψεις, επιπλέον χειρουργικά κρεβάτια που ανοίξαμε και λειτουργούν κλπ εγκαινιάσαμε τις νέες εγκαταστάσεις που φτιάξαμε με τη δωρεά του μεγάλου Εθνικού Ευεργέτου κ. Αθανασίου Μαρτίνου. Η ανησυχία για το κλείσιμο είχε προκαλέσει χαμό, η ουσιαστική του αναβάθμιση επί θητείας μου, περνάει αδιάφορα σχεδόν» έγραψε την ανάρτησή του.

Πριν από μερικά χρόνια εδώ στο X γινόταν χαμός, διότι υπήρχε η ανησυχία ότι θα έκλεινε το Παιδοχειρουργικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Σήμερα μετά από πολλές προσλήψεις που κάναμε στο τμήμα αυτό, προκυρήξεις που τρέχουν για νέες προσλήψεις, επιπλέον χειρουργικά… pic.twitter.com/8f7TKscOpF — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 14, 2025

«Αλλά έτσι είναι η πολιτική. Εγώ είμαι ευτυχής που κάνουμε το καθήκον μας. Ευχαριστώ τη διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου και φυσικά τον κ. Μαρτίνο για τη σημερινή του δωρεά» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.