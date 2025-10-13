Ανδρουλάκης: «Η χώρα χρειάζεται αξιοπιστία, σοβαρότητα και αλλαγές»

0

«Μία πολύ σημαντική ημέρα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους», χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του νωρίτερα σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA».

«Στόχος είναι η διαρκής ειρήνη στην περιοχή. Και η ειρήνη περνά μέσα από τη λύση δύο κρατών, με σεβασμό και υλοποίηση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώστε και ο κύκλος τρομοκρατίας της Χαμάς να κλείσει, αλλά και το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού. Εύχομαι η διεθνής κοινότητα και ειδικά η Ευρώπη να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή», συμπλήρωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης διατύπωσε επικρίσεις για χαμηλά αντανακλαστικά του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη δημοσίευση έκθεσης από το Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, στην οποία συμπεριλαμβανόταν αναγνώριση του ψευδοκράτους της Κύπρου και του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου.

«Ρωτώ από την εκπομπή σας τον κ. Γεραπετρίτη, λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών; Γιατί επί έναν μήνα δεν έκαναν καμία ενέργεια απέναντι σε αυτήν την προσβλητική για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ενέργεια; Δεν μας λένε πότε θα πέσει το καλώδιο διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης, φτιάχνουν αφηγήματα, αντιπαρατίθενται δημοσίως με την κυπριακή ηγεσία, και τώρα έχουμε και αυτό. Μιλάμε για πλήρη αποσάθρωση της λειτουργίας του υπουργείου Εξωτερικών», ανέφερε.

Σε ερώτηση για τα σενάρια ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι «ο ελληνικός λαός έχει μνήμη και γνωρίζει την αξιοπιστία των πολιτικών προσώπων». «Όπως θα γελάει ο κόσμος εάν ο κ. Μητσοτάκης υποσχεθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές ότι θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τα μεγάλα προβλήματα του ΕΣΥ και θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη ενώ επί επτά χρόνια έχει αποτύχει παταγωδώς σε αυτούς τους τομείς, έτσι γελάει τώρα όταν ο κ. Τσίπρας λέει ότι θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη και την ποιότητα δημοκρατίας. Οι πολίτες θυμούνται τι έγινε με τον Καμμένο, με τον Παπαγγελόπουλο, με τη Novartis, με το δημοψήφισμα και γνωρίζουν εάν αυτά που έλεγαν κάποιοι τα έκαναν πράξη ή τα έλεγαν για να πάρουν την εξουσία, κάνοντας εν τέλει ακριβώς τα αντίθετα», πρόσθεσε.

Επιπλέον, υπενθύμισε τις δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επούλωση των τραυμάτων στους θεσμούς. «Ποιες ήταν οι τομές στις οποίες προχώρησε; Οι υποκλοπές; Η προσπάθεια μέσω του άρθρου 86 να απαγορεύει στη δικαιοσύνη να ερευνά τους υπουργούς του σε αλλεπάλληλες υποθέσεις;», σημείωσε τονίζοντας πως «η χώρα χρειάζεται αξιοπιστία, σοβαρότητα και αλλαγές. Και, προσωπικά, ως ΠΑΣΟΚ εγγυόμαστε αυτές τις αλλαγές για να γίνει η Ελλάδα μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα».

Σχετικά με τη χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού να περιέλθει η προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στην ευθύνη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τις διευκρινιστικές δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν έναν ρόλο: Να προστατεύουν τον ελληνικό λαό και τα σύνορα της χώρας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι ούτε για να αντικαταστήσουν τον ρόλο της αστυνομίας ούτε να γίνονται επικοινωνιακό παιχνίδι στα χέρια του πρωθυπουργού». «"Τραμπικό" πυροτέχνημα και τρέχουν να τα μαζέψουν, διότι είδαν την αντίδραση», συμπλήρωσε για τις αλλεπάλληλες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών προκειμένου να διορθώσουν την αρχική τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη.

Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του πρωθυπουργού στοχεύει «να διχάσει τον ελληνικό λαό και, μάλιστα, αμέσως μετά από τη δικαίωση ενός πατέρα των Τεμπών, που έκανε απεργία πείνας. Αδιανόητη η χθεσινή του τοποθέτηση».

Επίσης, προσδιόρισε ως εκλογικό στόχο τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. «Με μια ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, το πρόγραμμά μας θα υλοποιηθεί, αυτή είναι η δέσμευσή μας προς τους πολίτες», ανέφερε.

Τέλος, σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις συνεχείς αποκαλύψεις του πρώην προέδρου του Οργανισμού και συμβούλου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Βάρρα, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «ήξεραν το σκάνδαλο, ενημέρωναν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και δεν αφήνουν και τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της αξιοποιώντας το άρθρο 86».