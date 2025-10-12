Σπανάκης: Η ελευθερία δεν χαρίζεται, κερδίζεται

0

Ο υφυπουργός Εσωτερικών εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό στον εορτασμό της 81ης επετείου της Απελευθέρωσης των Αθηνών

«Η ελευθερία δεν χαρίζεται! Κερδίζεται!» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της 81ης επετείου της Απελευθέρωσης των Αθηνών από τα στρατεύματα της γερμανικής κατοχής στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

«Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, που βρισκόμαστε σήμερα, δεν είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσημο» υπογράμμισε ο κ. Σπανάκης κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, «ήταν, είναι και θα είναι προπύργιο της δημοκρατίας και της ελευθερίας! Φάρος του πνεύματος και παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς!».

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ανέφερε ότι «σε μία εποχή σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων, η χώρα μας, η Ελλάδα μας, είναι πυλώνας σταθερότητας, ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα στέκεται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι ισχυρή όσο ποτέ σε κάθε επίπεδο, στρατηγικό, αμυντικό, γεωπολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό». Και κατέληξε: «Αγωνιζόμαστε, λοιπόν, συστηματικά και με αίσθημα ευθύνης, για μία Ελλάδα που προχωρά σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη, για μία Ελλάδα με οικονομική προοπτική, με πολιτική σταθερότητα, με γερά θεμέλια για το μέλλον των παιδιών μας!».