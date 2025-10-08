Επιστρέφει ο Δημήτρης Κυριαζίδης στην Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας

0

Επτά μήνες μετά τη διαγραφή του για προσβλητικό σχόλιο που είχε κάνει για τη Ζ. Κωνσταντοπούλου

Την επανένταξη του βουλευτή Δράμας Δημητρίου Κυριαζίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας γνωστοποιεί, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΚΟ της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανακοίνωση, ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας, της επανένταξης του κ. Κυριαζίδη στη δύναμη της ΚΟ της ΝΔ, από τον προεδρεύοντα Γιάννη Πλακιωτάκη, έγινε κάτω από τα θερμά χειροκροτήματα των βουλευτών της συμπολίτευσης, που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην αίθουσα της ολομέλειας.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης επανεντάσσεται στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, επτά μήνες μετά τη διαγραφή του, για σχόλια που είχε διατυπώσει σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, την ώρα που εκείνη βρισκόταν στο βήμα της Βουλής.

Πλέον η ΝΔ αριθμεί 156 βουλευτές.