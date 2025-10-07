Μαρινάκης: Δεν βάζουμε τόσο χαμηλά τον πήχη ώστε στις εκλογές του 2027 να συγκριθούμε με τον κ. Τσίπρα

0

«Εργαλειοποιούν τον πόνο συγγενών νεκρών και δεν αφήνουν τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της»

Ότι «δεν θα κριθεί η κυβέρνηση αυτή, ο πρωθυπουργός, η παράταξη στις εκλογές το 2027 με βάση τη σύγκριση που θα κάνει ο κόσμος, ημών με τον κ. Τσίπρα. Δεν έχουμε τόσο χαμηλές προσδοκίες, ούτε έχουμε τόσο χαμηλά τον πήχη. Αυτό συνέβη το 2019: εκρίθη ο κ. Τσίπρας ως πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης, το 2023 εκρίθη για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνά. Τώρα θα κριθούμε ως κυβέρνηση σε σχέση με το πρόγραμμά μας και τον απολογισμό μας σε βάθος τετραετίας. Θα μπει σε μια ζυγαριά, σε ένα ζύγι από τους πολίτες τα θετικά και αυτά τα οποία δεν έγιναν τόσο καλά. Θεωρώ ότι τα θετικά είναι πολλά περισσότερα, αλλά ο κόσμος θα κρίνει», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN.

Πρόσθεσε ότι «για τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς σίγουρα δεν είναι αμελητέα η συγκεκριμένη εξέλιξη. Δεν μπορεί κανείς να την προσπεράσει. Αλλά δεν αφορά την κυβέρνηση, δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, δεν αφορά τον χώρο στον οποίο απευθυνόμαστε».

Μετά από συμπληρωματική ερώτηση δημοσιογράφου ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «ο καθένας είναι ελεύθερος να δηλώσει ό,τι θέλει για τον εαυτό του, να τοποθετηθεί όπου θέλει αλλά τώρα τι σχέση μπορεί να έχει ο κ. Τσίπρας με τον χώρο του κέντρου, ένας πρωθυπουργός που μας είχε 27ους στην Ευρώπη των 27 σε επίπεδο ανάπτυξης και είχε βάλει, ή αυξήσει ή επιβάλλει από το μηδέν 30 άμεσους και έμμεσους φόρους, σε σχέση με μια κυβέρνηση που έχει μειώσει ή καταργήσει 85 φόρους και αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις για το 2026 η Ευρώπη θα έχει ανάπτυξη 1% και η Ελλάδα 2,6% και στις επενδύσεις θα πάμε ποσοστιαία, θα πάμε από το 4,5% αύξηση -μεταβολή επενδύσεων το 2024- θα πάμε σε 5,7% το 2025 και στο 10,2% μεταβολή επενδύσεων το 2026. Όντας η πρώτη χώρα στην Ευρωζώνη αλλά και στην Ευρώπη των 27 σε ρυθμό μεταβολής επενδύσεων, τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά τα δύο δεν ξέρω. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει αλλά καταλαβαίνετε ότι περισσότερο σημαντικές από τις ταμπέλες είναι οι πολιτικές και τα αποτελέσματα». Και τόνισε : «Δεν νομίζω ότι ένας πρώην πρωθυπουργός περίμενε εμάς για να "μπει στο παιχνίδι". Ήταν κάτι το οποίο είχε προεξοφληθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες».

Σχετικά με όσα έχουν ειπωθεί για την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως «αυτά τα οποία έχουμε ακούσει είναι από κόμματα τα οποία δεν ήθελαν -με πρώτο το ΠΑΣΟΚ - την Εξεταστική γιατί τους βόλευε να ερευνηθεί μόνο η ποινική ευθύνη δύο πρώην υπουργών χωρίς στοιχεία για να μη γίνει η μεγάλη συζήτηση που αφορά τον ρόλο όλων, των κυβερνήσεων, ημών συμπεριλαμβανομένων, το να ερευνηθεί ποιοι υπουργοί και διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έκαναν διασταυρωτικούς ελέγχους, μπλόκαραν ΑΦΜ, τι έχει κάνει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά χωρίς να επιμερίζεται η ευθύνη ή να γίνεται συμψηφισμός πριν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι έχουν κάνει τα ΚΥΔ, τι έχουν κάνει όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουν αρχίσει και βγαίνουν και δείχνουν ότι έχει πολλούς ‘σκελετούς στη ντουλάπα' του το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης. Η Εξεταστική έχει αυτό το πλεονέκτημα. Δεν περιορίζει τη συζήτηση. Τη διευρύνει τη συζήτηση και κάθε άλλο παρά θέλουμε να κρύψουμε κάτι... Εμείς ουδέποτε αρνηθήκαμε κανέναν μάρτυρα, εμείς φέραμε μια πρώτη, ως κυβερνητική πλειοψηφία, μια πρώτη λίστα μαρτύρων, λέγοντας ρητώς και στη Βουλή, αλλά και σε ενημέρωση που έκανα εγώ στους δημοσιογράφους ότι η λίστα αυτή δεν θα είναι η τελική και θα επικαιροποιηθεί. Ήδη ο κ. Μυλωνάκης, για να αποφύγουμε τη σπέκουλα του ΠΑΣΟΚ, έχει δηλώσει τον εαυτό του παρόντα όποτε κληθεί, με τη σειρά που πρέπει. Καταθέτουν οι πρώην πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ και, μέχρι τώρα, σε δύο πολύ κρίσιμες καταθέσεις, μεταξύ άλλων πολλών σημαντικών πρώην προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και οι δύο, μετά από πάρα πολλές πιεστικές ερωτήσεις συνομολόγησαν ότι ουδέποτε δέχτηκαν πιέσεις συγκάλυψης από το Μέγαρο Μαξίμου. Κάτι το οποίο προέκυψε και από την επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Το γεγονός ότι είναι μεγάλο σκάνδαλο συνολικά το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων και, προφανώς και οι προεκτάσεις που έχει σε κάποια σημεία ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το αμφισβητεί κανείς… Ας αφήσουμε, λοιπόν, την εξεταστική να κάνει τη δουλειά της. Θα καταθέσουν όσοι πρέπει. Εμείς δεν έχουμε πει ‘όχι' σε κανέναν. Όταν έρθει η ώρα της επικαιροποίησης σε λίγες βδομάδες, σε συνέχεια, αυτού που είχε και πει και ο κ. Μυλωνάκης να μην αγχώνονται στην αντιπολίτευση».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε στο σημείο αυτό ότι «η απάντηση που πρέπει να δώσει η Εξεταστική, είναι γιατί η χώρα μας έχει πληρώσει, και όταν λέμε η χώρα μας [εννοούμε] οι Έλληνες φορολογούμενοι, σχεδόν τρία δισεκατομμύρια σε βάθος 30 ετών για το ‘αμαρτωλό' ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση πρόσθεσε ότι «είναι πολύ πιο λογικό να προηγηθούν όσοι έχουν διατελέσει υπουργοί και υφυπουργοί και οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μπει ένα πλαίσιο για το τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα πολύ κρίσιμα θέματα, όπως είναι η τεχνική λύση, οι πληρωμές, οι έλεγχοι και όλα τα σχετικά, και μέσα στον πρώτο μήνα, αφού ειπωθούν αυτά που πρέπει να ειπωθούν από τους επικεφαλής και βάλουν αυτοί ένα πλαίσιο και αφού δουν στην εξεταστική ποια ονόματα αναφέρονται, τότε σε δεύτερο χρόνο, θα κληθούν αυτοί που πρέπει να κληθούν, πολύ πιθανόν και αυτοί που αναφέρετε. Κύριε Νιφλή, δεν έχουμε πει "όχι" σε κανέναν. Η αντιπολίτευση στήνει έναν καβγά με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, στον οποίο εμείς ουδέποτε συμμετείχαμε και ουδέποτε επιθυμήσαμε και επιδιώξαμε».

Πρόσθεσε επίσης: «Ξέρετε γιατί την κάνουμε αυτήν την κουβέντα; Γιατί δεν αντέχει η αντιπολίτευση να μιλήσουμε για το γεγονός ότι, παρά τα προβλήματα που έχει η χώρα, όπως σας είπα, θα έχει το μεγαλύτερο ρυθμό επενδύσεων, τη χαμηλότερη ανεργία σε ρυθμό μείωσης, αλλά τη χαμηλότερη ανεργία και στα 17 χρόνια, ως χώρα. Το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ακρίβειας και έχουμε ανεβάσει τα εισοδήματα και προσπαθούμε έτσι να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία και μειώνουμε φόρους, να μιλήσουμε στην αξιολόγηση του ΕΣΥ από τους ίδιους τους πολίτες, να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στην Εκπαίδευση, που τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια έρχονται και τα μη κρατικά λειτουργούν, δεν θέλει η αντιπολίτευση αυτή την κουβέντα. Και θέλει να στήνει υποτιθέμενα ανύπαρκτα αφηγήματα συγκάλυψης πάνω σε πολύ σοβαρά θέματα, για να μην παρεξηγηθώ, τα οποία όμως ερευνώνται… Γιατί δεν περιμένουμε και την ίδια της Δικαιοσύνη να κινηθεί, με βάση όλα αυτά τα στοιχεία που έχει; Πιστεύει κανείς ότι με τόσες συνομιλίες και τόσα στοιχεία θα μείνει ‘με σταυρωμένα χέρια' η Δικαιοσύνη;»

Σε σχόλιο του δημοσιογράφου σχετικά με το ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να πείσει πάλι επικοινωνιακά τον κόσμο ότι δεν έχει παρέμβει, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε: «Τρία πράγματα. Από την πρώτη στιγμή, την πρώτη στιγμή, θυμάμαι την απάντησή μου την επομένη της έναρξης της απεργίας πείνας σε ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Τρία πράγματα τα οποία τα εξειδικεύσαμε ξανά και ξανά τις επόμενες ημέρες και εγώ προσωπικά και οι υπόλοιποι στην κυβέρνηση και στην Κονοβουλευτική μας Ομάδα. Πρώτον, ήμασταν, είμαστε και παραμένουμε δίπλα σε κάθε πατέρα, όπως τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έχει περάσει την απόλυτη οδύνη, σε ανθρώπινο επίπεδο, λέγοντας ότι έχει δικαίωμα αυτονοήτως να υποβάλει κάθε αίτημα. Κάθε λογικός άνθρωπος το λέει αυτό. Δεύτερον, δουλειά της Δικαιοσύνης ν' αποφασίσει και μόνο της Δικαιοσύνης είναι η συγκεκριμένη υπόθεση. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος που ουδέποτε πέσαμε στον πειρασμό, γιατί εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση, δεν μιλάω μόνο εξ ονόματός μου και τον πρωθυπουργό πολύ παραπάνω, να κάνουμε "παραγγελία" στη Δικαιοσύνη για το τι θ' αποφασίσει και το τι όχι. Και φαίνεται ότι αυτό λειτουργεί στις Δημοκρατίες. Η Δικαιοσύνη προφανώς εξάντλησε τα περιθώρια, είδε τι μπορεί να κάνει, είδε τη μεγάλη εικόνα, είδε έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει πραγματικά, γιατί είναι ο απόλυτος πόνος να έχεις χάσει το παιδί σου, τον δικό σου άνθρωπο και να ζητάς δικαιοσύνη… Το τρίτο σημείο… γιατί εκεί είναι η ‘ταμπακέρα' πολιτικά όχι σε σχέση με αυτό τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτός έχει ως συνήγορο μία πολιτικό, που εκπροσωπεί ένα σύστημα αντιπολίτευσης στη χώρα, τα υπόλοιπα κόμματα έχουν λίγο μικρότερη ή λίγο μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα συμμετοχή το ένα με το άλλο, πρώτο και κορυφαίο είναι η κ. Κωνσταντοπούλου, που στο πρόσωπο του πονεμένου πατέρα και του αιτήματός του είδε μια ευκαιρία να ‘παίξει καθυστερήσεις' με τη δίκη και να μπαχαλοποιήσει παραπάνω το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών».

Υπογράμμισε επίσης μετά από ερωτήσεις για τη στάση του κ. Γεωργιάδη ότι ο κ. Γεωργιάδης εστράφη κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, δεν εστράφη κατά του Πάνου Ρούτσι.

Πρόσθεσε επίσης ότι η κ. Κωνσταντοπούλου «έχει βρίσει και έχει προσβάλει τη μνήμη ενός νεκρού… Του νεκρού μηχανοδηγού. Θυμάστε εσείς κανέναν από τη Νέα Δημοκρατία να έχει προσβάλει έναν νεκρό;».

Κλείνοντας τόνισε ότι «εργαλειοποιούν τον πόνο συγγενών νεκρών και δεν αφήνουν τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αυτό κάνουν. Αυτό κατήγγειλε ο κ. Γεωργιάδης. Ακριβώς αυτό κατήγγειλε».