Μητσοτάκης για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς: Στεκόμαστε σθεναρά κατά του μίσους και της βίας

0

«Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας»

Ανάρτηση για τα δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Χ.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός:

«Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε σθεναρά κατά του μίσους και της βίας. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια διαρκή εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους».