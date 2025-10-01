Κοινή δήλωση Ελλάδας – Ιταλίας για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»: «Καλούμε το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων»

0

H ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και απευθύνουν έκκληση προς τις ισραηλινές Αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής, σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, καλούν τα μέλη του στολίσκου να συνεργαστούν με το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για την ασφαλή παράδοση της βοήθειας. Οι δύο χώρες τονίζουν ότι, χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζεται για πρώτη φορά μια απτή ευκαιρία να τερματιστεί η βία και να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ επαναλαμβάνουν την ανάγκη επίτευξης εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό.

Υπενθυμίζεται ότι ο στολίσκος ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι drones πραγματοποίησαν υπερπτήσεις καθώς πλησίαζε στον προορισμό του και πως άγνωστα σκάφη, μερικά από τα οποία είχαν σβηστά τα φώτα ναυτιλιακής σήμανσης, προσέγγισαν αρκετά από τα πλοιάριά του.

Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ:

Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής.

Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας.

Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald J. Trump, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό.

Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη.